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兩市是生命共同體！ 侯友宜：沒有同調不同調的問題

台北市長柯文哲（左）、新北市長侯友宜（右）26日出席雙北合作交流平台109年度市長層級會議，在會後記者會面度媒體詢問「順時中、逆時中」及「順貞昌」的敏感問題，兩人相互禮讓發言。（記者廖振輝攝）

台北市長柯文哲（左）、新北市長侯友宜（右）26日出席雙北合作交流平台109年度市長層級會議，在會後記者會面度媒體詢問「順時中、逆時中」及「順貞昌」的敏感問題，兩人相互禮讓發言。（記者廖振輝攝）

2020-03-26 12:12:56

〔記者陳心瑜／新北報導〕雙北合作交流平台年度市長層級會議今天在台北市政府召開，新北市長侯友宜與台北市長柯文哲共同宣布五項防疫合作項目，包括防疫標準作業程序共享、強化防疫旅館作業、捷運管制一致性作法、防疫專車互相支援及防災士規劃等，宣示共同超前部署、資源共享。侯友宜說，「兩市是生命共同體，沒有同調不同調的問題」，破除外界對兩市防疫不同調的質疑。

侯友宜說，武漢肺炎確診案例急遽上升，雙北為共同生活圈，必須一起扛起防疫責任，要合作、共享，盤點所有資源，配合中央政策，超前部署，並肩抗疫，也會共同爭取中央同意雙北疫調資訊交換，以利疫情管控與即時因應。

侯友宜說，防災士規劃部分，侯友宜說，雙北在退休醫護人員及防災士規劃合作，共享教育訓練資源，人力互相支援，萬一後續真爆發大規模感染，可迅速投入防疫工作。

而防疫旅館，侯友宜表示，雙北將建立互助互聯網，提高防疫旅館使用率，同時建議中央宣導檢疫者留居家，家屬入住旅館的防疫策略。

侯友宜說，因應跨區就學、補習情形，將強化教育相關單位橫向聯繫，針對確診案例、需居家隔離者做到及時互通資訊，另也呼籲民眾「不囤貨、不積貨，更不要搶貨」，目前積極建立北台區域聯防，協調鄰近縣市支援，讓雙北市轄內肉品、家禽、果菜市場人員安全及貨物運供應不斷鏈。

侯友宜表示，防疫視同作戰，各項政策及措施都是為減少防疫破口，兩市合作已6年，會持續緊密互動及合作，希望早日打贏這場抗疫戰爭，恢復民眾日常生活正軌。

侯友宜說，所有的防疫細項，由副秘書長劉和然與台北市副市長黃珊珊，在會前會達成10項共識，今天由他跟柯市長共同宣布。

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