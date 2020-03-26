雙北論壇柯侯獲共識 政策一致資源共享

台北市長柯文哲（左）、新北市長侯友宜（右）26日出席雙北合作交流平台109年度市長層級會議。（記者廖振輝攝）

2020-03-26 11:10:00

〔記者陳璟民／台北報導〕雙北合作交流平台市長層級會議（雙北論壇）今天上午十點在台北市政大樓劉銘傳廳舉行，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜共同主持，武漢肺炎（COVID-19）合作防疫是主議題，柯、侯都表達雙北是共同生活圈、生命共同體，柯定調「雙北合作，資源共享，政策一致」，侯提及面對疫情挑戰，「雙北沒有同調不同調的問題，只有生命共同體，要一致往前走」，都希望台灣平安度過。

柯文哲開場致詞表示，雙北是共同生活圈是不爭的事實，兩市首長層級常有意見交換，像一月底環狀線的通車，首都生活圈需要彼此合作，這已經到了唇亡齒寒的程度，針對武漢肺炎疫情，定調「雙北合作，資源共享，政策一致」，資源一定要共享，從防疫旅館、防疫計程車、捷運的規範等，大家都要一樣，不可能不一樣，今天要把雙方討論差不多的事情做個確認，平安度過疫情。

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侯友宜首先謝謝雙北合作交流平台運作九年來，在環境、交通、產業、城市發展、教育文化等，台北市給新北市滿滿的支持，這次開會與合作平台是一致的，內容則面臨新的挑戰，因為從農曆年前，疫情不斷高漲，雙北面臨疫情的確診及居家隔離、居家檢疫，大概都是全國最多的，在共同生活圈裡面，如何面對全國最嚴峻的疫情挑戰，雙北如何扛起重責大任，跟中央並肩作戰，讓疫情因為北台灣的連鎖，能夠有效遏止，讓台灣平安度過。

侯表示，這段期間，兩市的疫情作戰指揮官，柯與他的責任重大，讓疫情阻絕於境外雖不是雙北的權責，但是在管控境內，雙北對居家隔離、居家檢疫，甚至醫療配合，兩市可說是合作無間，從最近的數據來看是境外移入的多，境內管控的部分還在可控制範圍內。

侯友宜說，誠如柯文哲說的，我們都是好朋友，面對共同的敵人武漢肺炎，雙北會跟中央配合，有些資訊、作戰的方式，權責在中央，不在地方，所以國人共同的方向是國難當頭，敵人只有一個，就是疫情，大家全力防禦。

侯謝謝柯指派副市長黃珊珊跟新北市副秘書長，就雙北要做的議題詳細盤檢，從防疫物資調配、人力資源、作戰方式都有溝通，「雙北沒有同調不同調的問題，只有生命共同體，要一致往前走」。

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