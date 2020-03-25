民進黨全國黨代表選舉暫維持524舉辦 保留變動彈性

民進黨主席卓榮泰表示選舉時程雖通過，但仍保留彈性變動之可能性，一切以中央指揮中心之相關規定辦理。（記者羅沛德攝）

2020-03-25 16:09:10

〔記者楊淳卉／台北報導〕受武漢肺炎疫情影響，民進黨中常會今針對5月24日全國黨代表選舉時程進行討論，通過仍暫訂於5月24日辦理黨員投票，並配合遵守政府規範，彈性保留變動之可能。

黨主席卓榮泰上週指出，全國黨代表選舉時程是否調整，將會在5月初最後拍板。

請繼續往下閱讀...

民進黨發言人戴瑋姍會後轉述卓榮泰會中裁示指出，中常會今通過民進黨2020年第19屆全國黨員代表選舉時程。依照黨章規定，今年5月需完成全國黨代表選舉。第19屆全國黨員代表應選302席，單一性別保障名額在應選名額有75名，暫訂於5月24日辦理黨員投票。

卓榮泰指出，目前正值嚴重特殊傳染性肺炎「COVID-19（武漢肺炎）」疫情期間，選舉時程雖通過，但仍保留彈性變動之可能性，一切以中央指揮中心之相關規定辦理。

卓榮泰表示，今中常會通過提案，是為讓各縣市黨部能儘早針對防疫工作提早部署與準備，而業務單位也擬定了相關防疫計畫及措施，但民進黨仍將持續注意疫情的狀況，配合遵守政府規範，目前通過暫訂於5月24日辦理黨員投票，仍彈性保留變動之可能。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法