高市府2名局長曾遭監院調查 當事人反駁

高雄市運動發展局許文宗（右1）指出，監院調查不成案，怎會有糾正、彈劾情事。（資料照，記者黃旭磊攝）

2020-03-25 14:53:54

〔記者黃旭磊／高雄報導〕教育界人士指稱高雄市運動發展局、教育局業務攸關師生權益，2名局長曾遭監察院糾正、彈劾；對此，運發局長許文宗駁斥指出，調查不成案，怎會有糾正、彈劾情事。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平今天表示，許文宗擔任中正高中校長，辦理93學年度候用教師甄試，12名教評會委員不同意核發新進教師聘書，仍堅持發聘遭教育局提案糾正，98年2月20日教育局函覆監察院，指稱失職行為符合「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」之懲處要件，經校長成績考核委員會決議予以記過一次。

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許文宗回應質疑指出，監察院調查不成案，怎會有糾正、彈劾情事，而98年獲教育部遴聘為全國高級中等學校體育總會會長，辦理與推展全國性賽會有功予記一大功獎勵，行政處分功過相抵。

劉亞平繼續批評道，吳榕峯於98年8月1日至103年12月24日任職政大副教授兼任附中校長及臺中市教育局長期間，擔任民營公司董事，違反公務員服務法第不得經營商業規定，遭監察委員提案彈劾，並經彈劾審查會審查通過，依法移請公務員懲戒委員會審議。

對此，吳榕峯強調，99年初經友人介紹買保健食品，為享優惠才加入公司股東，曾要求更換他人也從未出席會議，更沒支領任何酬勞，且公司早於101年停止營業，跟投資完全無關，市長韓國瑜秉持用人專業，就任之初已向市長完全說明，盼外界勿再有不實指控。

對於吳榕峯曾遭彈劾一事，韓國瑜曾回應，有些人在職場摔跤重新出發，不是百分百完美，任命後「會負起全部責任」。

高雄市教育局長吳榕峯強調，就任之初已向韓市長說明彈劾一事。（記者黃旭磊攝）

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