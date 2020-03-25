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名嘴建議韓國瑜選北市長 柯：防疫時刻少一點政治口水

台北市長柯文表示，現在是疫情期間，他告誡旁邊的人，先撐過去再講，未來一個月還是疫情最緊急時刻，他主張少一點政治上的口水，以後要來再來。（記者羅沛德攝）

台北市長柯文表示，現在是疫情期間，他告誡旁邊的人，先撐過去再講，未來一個月還是疫情最緊急時刻，他主張少一點政治上的口水，以後要來再來。（記者羅沛德攝）

2020-03-25 12:14:58

〔記者陳璟民／台北報導〕罷免高雄市長韓國瑜的公民運動如火如荼進行中，名嘴陳揮文說韓若被罷免，可於2022年競選台北市長，對此，台北市長柯文哲今早主持台北玫瑰展開幕場合受訪表示，現在是疫情期間，他告誡旁邊的人，先撐過去再講，未來一個月還是疫情最緊急時刻，他主張少一點政治上的口水，以後要來再來。

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