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首頁　>　政治

黑名單？ 馬英九辦公室要求解除滯留湖北國人身分註記

前總統馬英九。（資料照）

前總統馬英九。（資料照）

2020-03-25 09:18:28

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九辦公室今天上午指出，中國湖北省自今日起開放對外交通，武漢市下個月也將解除封城，苦苦等不到第三批包機的上千名滯留湖北國人，總算有機會可以回國，但政府對於他們如何返國，卻還沒有定案，馬辦呼籲政府若無法促成第三次包機，就應立即解除滯留湖北國人的身分註記，撤銷「黑名單」，讓他們可以自行搭機返國。

馬辦強調，政府以身分註記的方式限制國人回國，違反憲法第十條所保障居住遷徙自由的基本人權，所引為依據的「防治紓困條例」第7條，缺乏具體明確的法律授權，各界也有違憲顧慮，呼籲政府應趕快修法，補足空白授權漏洞，以避免違憲及侵害人權。

馬辦表示，第二批武漢包機成行後，馬英九即提醒還有近千國人滯留湖北等待後續包機，但政府14天來卻遲遲沒有動作，隨著全球疫情益發嚴峻，歐美成為臺灣境外移入病例的大宗，政府發布禁令禁止外國人來臺，但海外國人與領有居留證的外籍人士仍可回臺，唯獨滯留湖北的國人受到限制，他們既等不到政府安排第三批包機，還因為被移民署註記身分名列「黑名單」，也無法從北京、上海、成都、廈門等地搭乘兩岸定期航班返臺。

馬辦並質疑，在湖北省宣布解除對外交通管制後，中央疫情指揮中心改口允許滯留湖北的國人返臺，但行政院長蘇貞昌卻又說，被註記的國人「一定要包機」回臺，這個「逆時中」的說法令人莫衷一是，無所適從，「蘇貞昌院長與陳時中指揮官，到底誰說了算？」

馬辦指出，若蘇揆認為包機有其必要，政府就應再接再厲，儘速擬定第三次的包機計畫，若還是無法促成第三次包機，就該立即解除滯留湖北國人的身分註記，撤銷「黑名單」，讓他們能與在海外其他地方的國人一樣，可以自行搭機返國，不應有差別待遇，「請蘇院長能有多一點同理心，不要再讓無辜的國人因政治考量而受苦，讓他們能夠儘快回國，才應是政府的最重要考量。」

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