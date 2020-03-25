選後辭黨職 陳信諭：為養肝捐兄 可惜被「退貨」

前台灣基進秘書長陳信諭（左）說明選後辭職緣由。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-25 08:08:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕前台灣基進秘書長陳信諭今透過臉書說明選後辭職原因，其中之一是為捐肝給哥哥，為此須空出身心、培養優良肝臟，可惜上週電腦斷層檢查被判定標準不符、不適合捐肝，被「退貨」了，心情很矛盾。

陳信諭指出，哥哥肝癌復發，去年底接受第三次切肝，當時主治醫師說，若後續不接受移植，再復發就沒機會手術。

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為捐出優良的肝，選後他須空出身心，改善長期的脂肪肝，前後花了1.5個月時間，幾乎是用盡此生所有意志力、改掉所有不良習慣，逼自己運動、讓體重與體脂回到了6年前水準，也提升抵抗力、免疫力、肺活量等。

陳信諭表示，說真的，覺得自己已做好萬全準備，無論是身心靈，只可惜上週電腦斷層檢查，被判定左肝太小，不適合當肝臟捐獻者，意思是被「退貨」了。

他感慨人生至此又拐了個彎，人生中常是不盡人意的缺憾，如同努力了一年多、未能5%的缺憾（指基進黨政黨票），但自知不一定不好，只是對他而言，是種複雜矛盾的心情。

陳信諭強調，至少努力過了，無論如何，哥哥患病的過程給他一個很大衝擊，他從此相信「寧願活得精采，不要無趣地離開」，這種很像在教科書上看到的話。

他說，一直對自己過往選擇不後悔，因為知道在意什麼、想要什麼，而現在他在意的還沒達成（無論是否是由自己達成），他在各種方面不會認輸。

網友紛紛留言鼓勵，「真是個鬥士！」、「加油」、「祈求上天給你們所有的好運氣」、「希望信諭有朝一日能回來基進」。

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