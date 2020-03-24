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首頁　>　政治

武漢肺炎》政院公布紓困政策 綜所稅可緩繳 房貸再降1碼

行政院政務委員龔明率財經部會及相關首長舉行「政府挺你 安心防疫」記者會，說明因應COVID-19武漢肺炎疫情紓困政策。（記者林正堃攝）

行政院政務委員龔明率財經部會及相關首長舉行「政府挺你 安心防疫」記者會，說明因應COVID-19武漢肺炎疫情紓困政策。（記者林正堃攝）

2020-03-24 18:30:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕因應武漢肺炎疫情衝擊，行政院今日召開「政府挺你 安心防疫」記者會，說明第二波紓困政策，一般民眾部分，可以申請延緩繳稅，最長可緩繳一年，若分期繳納是緩繳3年。

個人最長可「緩繳1年」或「分期3年」

行政院政委龔明鑫說明，蔡英文總統很關心紓困措施進度，周日聽取相關部會進度報告，院長指示相關部會草擬因應措施，並於昨日聽取報告後修改及拍板。並送交總統了解，總統請政院盡快對外公布，總統提醒政府可主動降息。

龔明鑫表示，一般民眾部分，可以申請延緩繳稅，最長可緩繳一年，若分期繳納是緩繳3年，若有退稅者，自動提前退稅。

信用卡、車貸、信貸也降息

龔明鑫指出，個人貸款本息可申請緩繳3至6個月，上周央行宣布降息一碼，公股行庫的貸款利息配合央行降息1碼、0.25%，所有放款利率都要反應此趨勢，所以共降2碼。

他提及，自用住宅1000萬以內，房屋貸款利率再降1碼，共降2碼（0.5%）。在信用卡、車貸、信貸等個人貸款方面，1000萬以內利率再降2碼。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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行政院政委龔明鑫說明，蔡英文總統很關心紓困措施進度，也提醒政府可主動降息。（記者林正堃攝）

行政院政委龔明鑫說明，蔡英文總統很關心紓困措施進度，也提醒政府可主動降息。（記者林正堃攝）

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