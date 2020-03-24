吳斯懷倡議恢復軍審法 洪慈庸這樣說

國民黨立委吳斯懷（見圖）今在立院質詢指稱，軍事審判法「被廢除、凍結」，部隊「軍紀敗壞、國家安全崩解」，建議國防部恢復軍審法。（資料照，記者廖振輝攝）

2020-03-24 18:33:19

〔記者吳書緯／台北報導〕國民黨立委吳斯懷今在立院質詢指稱，軍事審判法「被廢除、凍結」，部隊「軍紀敗壞、國家安全崩解」，建議國防部恢復軍審法；前立委、立法院顧問洪慈庸表示，依她的觀察並沒有如吳斯懷所言的「軍紀敗壞、國安崩解」，且軍審法並未被廢除，只是在承平時交由一般司法處理，使審檢分隸並審判獨立。

軍審法重大變革可追溯到2013年「洪仲丘事件」，由於軍事檢察署偵辦洪案時遭質疑有諸多細節未釐清，引發洪仲丘姊姊洪慈庸與家屬質疑、數十萬民眾自發上街的「白衫軍運動」，要求國防部讓第三方介入調查，促使軍方將案件移交給高等檢察署與桃園地檢署偵辦。

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立法院也在同年火速通過三讀通過「軍事審判法部分條文修正案」，明訂現役軍人若是在承平時期（非戰時）犯罪，其偵審程序不再適用軍審法，改依「刑事訴訟法」由普通檢察署、法院處理。

洪慈庸今天受訪表示，過去恢復軍審法議題包括高雄市長韓國瑜在競選2020年總統時提過，如今也被吳斯懷再度提起，然而軍審法一直沒有被廢除，只是軍事審判承平回歸一般司法處理，使審檢分隸並審判獨立。

洪慈庸指出，軍事審判回歸一般司法處理的考量是人權，由於軍中有學長學弟制，過去發生許多軍法案件，軍方都有直接介入案件，當時訴求回歸一般司法處理，是希望審判是可以獨立跟信賴。

洪慈庸說，在她過去4年立委任內，國防部已經在積極處理軍紀問題和管理作為，當然也還有進步的空間，也應無吳斯懷所言軍紀敗壞的情況；她表示行政院長蘇貞昌今天的答覆也相當貼切，不是考慮恢復軍審法，而是是讓法官審判時了解軍隊、軍紀與民間的不同。

洪慈庸強調，現在年輕人與過去不同，時代一直在進步，軍紀強化的作為也一直在改變，在全募兵制的今日要如何吸引年輕人從軍，不能只是單純用過去威權的管理方式，就可以讓年輕人加入將軍旅列為生涯規劃的選項。

立法院顧問洪慈庸（見圖中）反駁吳斯懷的說法，她表示，依她的觀察，並沒有「軍紀敗壞、國安崩解」，且軍審法並未被廢除，只是在承平時交由一般司法處理，使審檢分隸並審判獨立。（資料照，記者叢昌瑾攝）

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