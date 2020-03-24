社區自製口罩何錯有之？ 陳超明：獅子不會回頭聽狗吠

國民黨立委陳超明今天帶著口罩樣本上台質詢，強調是抗菌力強的材質製作口罩套。（記者劉信德攝）

2020-03-24 16:38:55

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委陳超明月初建議衛福部長陳時中召集社區發展協會自製口罩解決口罩荒，在網路上引發批評。陳超明今天質詢時委屈表示，為什麼行政院、經濟部推動「口罩國家隊」都被稱讚，他就被修理？自己何錯有之？他並以「獅子永遠不會回頭聽狗吠」鼓勵自己。

陳超明說，行政院、經濟部推動「口罩國家隊」，確實讓國人有信心、有感，「你們推口罩都被稱讚，怎麼我推動就被修理？」陳超明說，大年初四有人說他口罩拿不到當什麼立委，所以他推動應變措施，在社區發展協會自製循環口罩，「先求有、再求好」，第二步再推動重複性子母口罩，「我不知道我哪裡不對」。

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蘇貞昌安慰說，不要在意啦，因為是國會議員，講話才會被注意，「你沒有惡意，行政團隊也沒有修理你，我也常被批評啊」，蘇揆說，在這個位置常會被人評論，就加減檢討，好的意見再拿來用。

「我何錯有之？」陳超明說，地方鄉親都說他是對的，還用「獅子永遠不會回頭聽狗吠，一路向前走，別為狗回頭，就算被狗咬，你不會回頭。」鼓勵他，他不是不聽建議，但越想越氣，那些不知天高地厚的腦殘網軍出一張嘴罵人，沒做事的批評有做事的人，「館長幹來幹去，我比他更會幹」，他明天就會在臉書PO出推動口罩的經過，不必再惡意中傷，斷章取義羞辱他。

蘇貞昌再鼓勵說，為政之道無他，耐煩而已，沒關係啦，不用生氣。

國民黨立委陳超明（右）質詢結束後，讓行政院長蘇貞昌（中）、經濟部長沈榮津（左）參考口罩材質。（記者劉信德攝）

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