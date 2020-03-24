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加嚴防疫措施 中市府市政會議首次採視訊會議

台中市政府市政會議今日首次進行視訊會議，市長盧秀燕（左）與都發局長黃文彬視訊通話。（記者張菁雅攝）

台中市政府市政會議今日首次進行視訊會議，市長盧秀燕（左）與都發局長黃文彬視訊通話。（記者張菁雅攝）

2020-03-24 12:39:11

〔記者張菁雅／台中報導〕因應武漢肺炎，台中市政府市政會議今日首次採取視訊會議，區長與在家自主健康管理的都發局長黃文彬都以視訊方式參加會議。市長盧秀燕請黃文彬分享居家辦公的做法，並指示各局處應檢視轄下機關的視訊設備是否足夠。

市府加嚴防疫措施，今日市政會議僅局處長出席，局處長間距離也拉大到1公尺以上，區長則在各區公所進行視訊會議，黃文彬因兒子自美國返台，為了謹慎起見，18日起在家自主健康管理。

盧秀燕表示，台中市居家檢疫或隔離人數已高達5000人，大家都是第一次碰到，難免忐忑不安，接下來不排除疫情變化時，有些政府機關、公司行號也會居家上班，希望黃局長可以說明居家上班情形，並與其他被檢疫或隔離的市民互相期勉。

黃文彬說，這段期間，他以視訊、Line和同仁討論公事，並以電子公文簽公文，透過現代化的科技，工作無縫接軌，雖然沒有臨場感。另外，孩子二次採檢都是陰性，已經回家了，也解除警報，這幾天都在家裡，沒有出門，很多朋友送來物資、滋潤肺部的補品等，或在臉書表達關心，讓他非常感動，也謝謝大家一起守護台中，為城市安全盡己之力。

盧秀燕也表示，市府有些機關不在市區，在非常偏遠地區，如果必須視訊上班，網路通不通、設備足不足夠，都應預先檢視；另外，若有同仁必須居家辦公，家裡的視訊設備也必須預先作為。

盧秀燕同時提醒居家檢疫或隔離的民眾，即使在家裡，也要與家人「相敬如賓」，為了保護家人與自己安全，務必戴口罩，保持一定的距離，不要同桌共餐。

市政會議加嚴防疫措施，局處長間距離拉大到1公尺以上。（記者張菁雅攝）

市政會議加嚴防疫措施，局處長間距離拉大到1公尺以上。（記者張菁雅攝）

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