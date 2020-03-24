村里長補選高峰期 李進勇：有發燒、呼吸道症狀者須戴口罩投票

中選會主委李進勇。（資料照）

2020-03-24 10:44:55

〔記者黃欣柏／台北報導〕各地村里長補選進入高峰期，中選會主委李進勇今在立法院答詢時表示，投票時將對民眾進行量額溫或耳溫等簡單防疫措施，有發燒或呼吸道症狀的民眾，將要求一定要戴口罩才能進入投票，此外現場也會準備適量口罩，提供給孕婦或老年人等，並請現場工作人員指導人與人之間要保持安全距離。

對於國民黨立委林思銘關心近日多場村里長補選投票的感染風險，李進勇答詢表示，中選會從2月份就開始宣導補選防疫工作，這些工作共分成3個階段，第一是整備階段，包含確認人員適任性、防疫物資整備，以及場地的安全、消毒等等。

請繼續往下閱讀...

李進勇進一步指出，在進入第二階段的投票後，所有工作人員都必須要戴手套、口罩，避免接觸傳染，投票現場也會對民眾量額溫或耳溫，如果有發燒或呼吸道症狀的民眾，就一定要戴口罩才能進入投票，同時現場也將準備適量口罩給孕婦、老年人等，並請工作人員指導人與人間應保持的安全距離，在第三階段開票時也會按照同樣規格。

李進勇也提到，新竹縣竹東鎮長補選已經在2月24日辦理完畢，這是一場較大規模的補選，但在地方選委會、地方政府配合下，防疫工作做得相當完整，中選會也把當天經驗提供給其他各地的選委會參考，目前都按照這個標準來做，此外選舉公報內也會做防疫宣導。

對於林思銘詢問戴口罩的時機，行政院長蘇貞昌答詢時則表示，戴口罩的時機都是根據專家會議的評量，政府只是就專家會議的專業判斷來進行宣導，因為戴不戴口罩是很專業的事情，不能憑行政首長的喜好，現在疫情有變化，就會根據專家會議，對相關疫情作出指引。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法