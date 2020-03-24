台海軍情》共機頻頻擾台 國軍啟動「聯翔操演」嚇阻中國威脅

F-16戰機緊急起飛參與聯翔操演。（軍聞社提供）

2020-03-24 09:36:18

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圖輯》保家衛國 ！國軍啟動聯翔操演帥照曝光

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍空軍在武漢肺炎疫情嚴峻之時，數度派遣軍機擾我國外圍空域，甚至一度踰越台海中線，更罕見執行夜航訓練。對此，國軍今日啟動俗稱「聯翔操演」的「聯合防空作戰訓練」，此次採「實兵不實彈」模式，模擬敵人攻擊我重要陣地，三軍部隊進行聯合防空作戰，藉此檢視、強化國軍重要目標防護能力。

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國軍媒體「軍聞社」披露此消息表示，空軍花蓮基地8架F-16戰機在清晨5時30分依序升空，發動機聲響劃破東部的寧靜清晨；同時，拂曉出擊戰機的橘紅色尾焰，在黑暗中格外明亮，傳遞出中華民國空軍健兒捍衛領空、確保國土主權的堅定決心。

軍方除演練戰機升空攔截敵方目標，花蓮基地內也模擬主跑道受損，基地立刻開放戰備跑道，提供戰機緊急起降，地勤人員立即進行跑滑道搶修作業，利用最短時間修復受損跑道，讓戰機隨時都能升空執行作戰任務，對敵人予以痛擊。

國防部長嚴德發今日視導國軍聯合作戰指揮中心時表示，面對當前敵情威脅及區域情勢，國軍聯戰訓練想定應結合實際狀況，研擬適合的戰術戰法，靈活磨練及驗證戰備應變能力，有效提升國軍戰力，堅定捍衛台海領空安全。

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