軍情動態》美艦罕見實彈射擊 學者：要解放軍勿誤判情勢

美國第七艦隊今（23）日下午於臉書發布消息指出，美軍「伯克級」驅逐艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）在南海進行實彈操演時，發射一枚飛彈，並執行戰情中心操練。（圖擷取自「U.S. 7th Fleet」臉書粉專）

2020-03-23 20:58:17

軍情動態》要出大事？ 美軍艦南海操演 罕見發射飛彈

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍第七艦隊今日下午在官方臉書發布一則訊息，指隸屬於第15驅逐艦中隊的伯克級神盾驅逐艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）在某海域進行飛彈實彈射擊，雖然美軍並未對外宣布演訓時間、地點與彈種，但學者蘇紫雲認為，從美軍近期一系列實彈射擊行動，可能是要中國解放軍了解「不要誤判情勢」。

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美國第七艦隊、第15驅逐艦中隊的官方臉書今日皆發布貝瑞號實彈射擊的訊息，指該艦射擊1發飛彈，藉此支持印太地區的和平穩定。雖有立委王定宇指此事為今日發生，地點位於南海，但美軍並未進一步公開透露時間、地點與射擊彈種。

事實上，美國第七艦隊提康德羅加級神盾巡洋艦「邦克山號」日前在南海實彈射擊方陣快砲，同級艦「希羅號」日前也在「菲律賓海」進行標準二型飛彈實彈射擊。不過，菲律賓海為日本南方、台灣東部及菲律賓東部外海的西太平洋廣大海域，因此美軍確切演訓時間、地點不得而知。

美軍神盾驅逐艦射擊飛彈的資訊雖然有限，但國防部智庫學者、台灣戰略協會學會研究員蘇紫雲今晚受訪認為，從上述3事件來看，美軍近期實彈射擊，可能是要中國解放軍了解「不要誤判情勢」，以為美軍會受武漢肺炎疫情影響，也凸顯美軍對於盟國的承諾不會鬆懈。

蘇紫雲指出，假如美軍今日公布的演訓地點是在南海，那就是非常強烈的動作，亦可能是對中國軍機日前進行夜航訓練的回應，同時也表達如果周邊有事，美軍有快速反應的能力。而美軍戰略、戰術行動相當清晰，也可減少解放軍誤判情勢的可能，進而降低戰爭發生的機率。

蘇紫雲分析，美國小布希總統執政時期的2001年中美南海撞機事件，當時美國國務卿鮑威爾（Colin Powell）傾向由外交途徑處理。但川普入主白宮後，是主張「有實力才有和平」的務實主義者，亦是近期美軍動態的根本主張。

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