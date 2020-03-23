全球疫情提升 外交部將申請1萬4259片口罩寄外館

立法院外交及國防委員會，23日邀請外交部長吳釗燮列席備詢，會前接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2020-03-23 15:06:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣自21日起提升全球旅遊疫情建議至「第三級」（警告：Warning）。外交部秘書處表示，目前累計已寄出1萬7355片口罩，因應警示升級，下一批次將於週三向指揮中心申請1萬4259片口罩，增加配發寄送到全球外館。

全球疫情延燒，外交部於2月22日起，開始寄發口罩到疫情嚴重地區的疫情第一級之外館，供給第一線工作人員使用。外交部秘書處處長李芳成說，目前已經寄出5批次口罩，共計6830片。

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除了疫情第一級國家之外館，針對疫情第二、第三級國家的外館，除了一線工作人員，也增加提供員眷口罩，數量比照國人成人每週3片、兒童5片的原則配發。目前已寄出3批次，共計1萬525片口罩。

此外，台灣自21日零時起提升全球旅遊疫情建議至「第三級」（警告：Warning）。因應全球疫情建議調升，外交部也擴大代表全球外館申配口罩，本週三將向指揮中心申請1萬4259片口罩，包括一線人員4710片和員眷9549片，收到後陸續寄送。

另，國民黨立委馬文君、呂玉玲、陳以信、溫玉霞、林奕華和洪孟楷等人，今在立法院外委會質詢時接連質疑，外交部購贈口罩給友邦，但「這些都是外國人」，卻無法提供口罩給海外的台灣留學生，要求外交部「照顧國人的孩子」。

外交部長吳釗燮說明，這需要指揮中心決定，國內夠了才能出口，他也強調，「我的兒子也在外面，難道我自己不擔心嗎？」

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