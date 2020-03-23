KMT革實院土地案 林峯正：國民黨讓元利買便宜

行政院黨產會將於4月8日召開「革命實踐研究院葉家土地案」聽證會，針對國民黨當年將革實院土地低價轉賣給元利建設，買家元利建設是否善意第三人？黨產會主委林峯正今日在立法院答詢表示，成交金額與國民黨當初委託的鑑價金額有落差，國民黨讓元利可以買得比較便宜。（記者陳鈺馥攝）

2020-03-23 10:11:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將於4月8日召開「革命實踐研究院葉家土地案」聽證會，針對國民黨當年將革實院土地低價轉賣給元利建設，買家元利建設是否善意第三人？黨產會主委林峯正今日在立法院答詢表示，成交金額與國民黨當初委託的鑑價金額有落差，國民黨讓元利可以買得比較便宜。

立法院內政委員會今日邀行政院黨產會報告不當黨產調查、處理及追徵情形。民進黨立委賴惠員質詢問及，許多黨產案件卡在法律訴訟等待釋憲，那黨產條例有沒有違憲？

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林峯正回應，當然不認為黨產條例有違憲。法官有權限可去申請釋憲，釋憲案在大法官那邊已經一年多，希望大法官能早日有結果，讓法院訴訟能夠繼續進行，目前有中投2件、婦聯會1件，一共3件在申請釋憲。

關於革實院土地案調查進度，賴惠員問及，柯文哲北市府核發建照給建商，這其中有無不法？林峯正說明，該案過去開過兩次聽證會，已揭露大部分事實，4月初將召開第三次聽證會，黨產會先前參加北市府二次都審會議，但所提建議未被採納，監察院去年底也對該案提出糾正。

賴惠員質疑，馬英九市政府將革實院土地從「機關用地」單獨變更成「住宅用地」，目的就是為了買賣，這裡面有無不法？林峯正表示，黨產會調查報告有提出質疑，地主就只有國民黨一個。未來在聽證會後，相關證據收集完，將在委員會議做出處分。。

賴惠員追問，元利建設是否善意第三人？林峯正強調，從買地的錢看起來，其成交金額與國民黨當初委託的鑑價金額有落差，讓元利可以買得比較便宜。國民黨當時估價是58億元，元利實際買到金額是38億元。賴接著說，這中間差了20億元，有沒有爭議？林峯正強調，「當然有爭議！」

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