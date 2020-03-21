新華社批陳建仁造謠 總統府反擊要中國公布病毒檢驗實況

副總統陳建仁日前分析武漢肺炎疫情，引來中國官媒批評，總統府今晚反擊說，中國的疫情資訊是否即時而透明，國際公衛學界、主要國家政府已有公論，並呼籲中方公布病毒檢驗實況。（資料照）

2020-03-21 22:33:11

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁19日在臉書分析各國武漢肺炎的檢驗情況，並指只有中國和伊朗沒把官方資料列在維基百科當中，「資訊的不公開，讓這些國家的疫情仍然蒙著一層紗，毫不透明，令人遺憾」。這段話引來中國官媒新華社的發文，指陳建仁是「披著專業外衣，公然胡說造謠。」對此，總統府今晚反擊說，中國的疫情資訊是否即時而透明，國際公衛學界、主要國家政府已有公論。總統府呼籲中方公布病毒檢驗實況，否則官媒這種罵街式的口水，只凸顯了自己心虛。

陳建仁19日在臉書上說，不同國家的病毒檢驗政策都不相同，有些只檢驗重症者，有些連輕症或無症狀者也檢驗。前者的每千受檢者陽性率，自然會遠高於後者，換句話說，「陽性率反映了病毒檢驗的涵蓋率」。

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他以「維基百科」各國官方統計資料舉例，在病毒檢驗人數超過1.5萬人的13個國家當中，台灣陽性率（5.0）是最低的第三名，僅次於阿聯酋（0.8）和俄羅斯（1.2）；這顯示台灣、阿聯酋、俄羅斯的受檢者，涵蓋很多輕症和無症狀者；「檢驗人數最多的南韓，每千受檢者陽性率是27.9，換句話說，台灣的檢驗涵蓋率還高於南韓」。

新華社今日透過文章批陳說，「陳建仁搬出維基百科的資料診斷攸關人命的醫學問題，一邊誇讚台灣病毒檢驗陽性率低、涵蓋率高，毫無根據地造謠攻擊大陸的防疫資訊毫不透明。」其披著專業外衣，背離科學嚴謹，公然胡說造謠，性質尤為惡劣。

另外，對於陳建仁提到「另有報導指出，中國大陸自20日開始，將不再檢驗疑似病例的病毒。」新華社則批評說，「事實上是毫無依據的假消息」，陳以維基百科上沒查到大陸的病毒檢測陽性率資料，指控大陸資訊毫不透明，「把鍋甩得妥妥的」。

總統府發言人丁允恭表示，武漢肺炎疫情發生後，中國的疫情資訊是否即時而透明，世界衛生組織是否處置失能，一再延誤全球疫情，國際公衛學界、主要國家政府已有公論。中方官媒這種罵街式的口水，只凸顯了自己心虛。

丁說，事實上陳副總統在臉書上所提出，包括維基百科所彙整的世界各國武漢肺炎病毒檢驗數據，悉數都來自各國官方公布的公開資料，我們可以理解新華社沒有能力解讀，但相信主事者心裡一定比誰都清楚。

丁允恭表示，與其透過傳聲筒攻擊，我們呼籲中國能夠將疫情爆發以來，每一天的病毒檢驗資料，包括病毒檢驗人數、檢驗陽性人數、陽性病例症狀分布（重症、輕症或無症狀），一舉公布讓各國來進行疫情的分析比較。特別是本月18日以後的病毒檢驗實況，更應該逐日公布，以真正助益國際社會能夠有效掌握並因應疫情。

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