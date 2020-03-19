武漢肺炎》效法台灣！陳建仁親揭這些國家都來詢問防疫工作

副總統陳建仁（見圖）19日透露，這2個月來有許多來自不同國家的學者、專家來詢問有關防疫的工作。（資料照）

2020-03-20 00:09:47

〔即時新聞／綜合報導〕台灣防疫工作廣受讚賞，近日世界各國媒體紛紛出現要求政府效法台灣的聲音，丹麥前總理拉斯穆森更疾呼台灣的透明做法值得全世界學習。對此，副總統陳建仁19日也透露，這2個月來已有許多國家的學者、專家詢問防疫相關措施。

蔡英文總統19日下午在總統府與副總統陳建仁召開記者會安定民心，並指因為台灣防疫成效，許多國家都表達和台灣防疫合作的意願。她已請陳建仁主責，要以開放、互助的精神，無私地跟世界分享防疫經驗。

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陳建仁在接受媒體訪問時透露，確實這兩個月來，他個人接觸到很多國際友人、學者專家詢問防疫工作，包括美國史丹佛大學、約翰霍普金斯大學、哈佛大學，還有日本東京大學，以及香港、英國的一些學者專家，「這方面，我們都不斷地提供台灣的防疫知識」。

此外，陳建仁也提到，中央流行疫情指揮中心（CECC）所做的防疫措施也受到各國好評，很多國家以台灣的防疫作為防疫楷模和典範來執行。

對於媒體詢問，世界衛生組織（WHO）號召全世界來做防疫的工作，有國外學者認為如果能提早兩三個禮拜，疫情會相當不一樣。對此，陳建仁指出，以傳染病傳染動力學來看是「確確實實」，只要三個禮拜的時間，就會增加很多的病例數，所以外國學者這樣的講法，他是贊同的。

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