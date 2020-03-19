為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

武漢肺炎》效法台灣！陳建仁親揭這些國家都來詢問防疫工作

副總統陳建仁（見圖）19日透露，這2個月來有許多來自不同國家的學者、專家來詢問有關防疫的工作。（資料照）

副總統陳建仁（見圖）19日透露，這2個月來有許多來自不同國家的學者、專家來詢問有關防疫的工作。（資料照）

2020-03-20 00:09:47

〔即時新聞／綜合報導〕台灣防疫工作廣受讚賞，近日世界各國媒體紛紛出現要求政府效法台灣的聲音，丹麥前總理拉斯穆森更疾呼台灣的透明做法值得全世界學習。對此，副總統陳建仁19日也透露，這2個月來已有許多國家的學者、專家詢問防疫相關措施。

蔡英文總統19日下午在總統府與副總統陳建仁召開記者會安定民心，並指因為台灣防疫成效，許多國家都表達和台灣防疫合作的意願。她已請陳建仁主責，要以開放、互助的精神，無私地跟世界分享防疫經驗。

陳建仁在接受媒體訪問時透露，確實這兩個月來，他個人接觸到很多國際友人、學者專家詢問防疫工作，包括美國史丹佛大學、約翰霍普金斯大學、哈佛大學，還有日本東京大學，以及香港、英國的一些學者專家，「這方面，我們都不斷地提供台灣的防疫知識」。

此外，陳建仁也提到，中央流行疫情指揮中心（CECC）所做的防疫措施也受到各國好評，很多國家以台灣的防疫作為防疫楷模和典範來執行。

對於媒體詢問，世界衛生組織（WHO）號召全世界來做防疫的工作，有國外學者認為如果能提早兩三個禮拜，疫情會相當不一樣。對此，陳建仁指出，以傳染病傳染動力學來看是「確確實實」，只要三個禮拜的時間，就會增加很多的病例數，所以外國學者這樣的講法，他是贊同的。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》檢驗人數多寡反映疫情嚴重度？ 陳建仁精闢說明
2020-03-19 18:55

武漢肺炎》檢驗人數多寡反映疫情嚴重度？ 陳建仁精闢說明
武漢肺炎》打臉英國「佛系防疫」 陳建仁精闢解析
2020-03-19 01:32

武漢肺炎》打臉英國「佛系防疫」 陳建仁精闢解析
安平正夯！第五大道2房2衛498萬起

安平正夯！第五大道2房2衛498萬起
武漢肺炎》大師出手打臉譚德塞 陳建仁貼文翻譯英文版
2020-03-15 17:46

武漢肺炎》大師出手打臉譚德塞 陳建仁貼文翻譯英文版
武漢肺炎》WHO宣告「全球大流行」 陳建仁再批：太晚了！
2020-03-12 12:48

武漢肺炎》WHO宣告「全球大流行」 陳建仁再批：太晚了！
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
政治今日熱門
2020-03-19 17:48

台灣每週提供美國10萬枚口罩 中國火大：仇中媚美

2020-03-19 01:32

武漢肺炎》打臉英國「佛系防疫」 陳建仁精闢解析

2020-03-19 14:36

未來14天是關鍵 蔡英文：視需要快速立法或發布緊急命令 影片

2020-03-19 13:15

疫情衝擊股市 蔡總統13：30發表談話安定民心

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播