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共機繞台恫嚇 吳斯懷稱「不算挑釁」

中國軍機從2月以來至少第4次襲擾我外圍空域，其中一次甚至鎖定我F-16戰機。國民黨立委吳斯懷向行政院提出書面質詢竟指，繞台究竟是經過台灣「周邊空域」還是「侵犯領空」相差亟大，不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，要國防部不要誤導。（資料照）

中國軍機從2月以來至少第4次襲擾我外圍空域，其中一次甚至鎖定我F-16戰機。國民黨立委吳斯懷向行政院提出書面質詢竟指，繞台究竟是經過台灣「周邊空域」還是「侵犯領空」相差亟大，不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，要國防部不要誤導。（資料照）

2020-03-21 09:12:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國軍機從2月以來至少第4次襲擾我外圍空域，其中一次甚至鎖定我F-16戰機。國民黨立委吳斯懷向行政院提出書面質詢竟指，繞台究竟是經過台灣「周邊空域」還是「侵犯領空」相差亟大，不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，要國防部不要誤導。

武漢肺炎疫情延燒，共機卻繞台恫嚇台灣，吳斯懷2月10日受訪時曾表示，「中國的動作非常不聰明，也不恰當。」不過，他在2月底曾向政院提出書面質詢，對於國防部多次公布軍機對峙，認為造成人民無端緊張必要，應避免「狼來了」效應。

但對於後續的共機侵擾，國防部仍發佈新聞稿，吳斯懷又在3月11日發出書面質詢強調，「正確的國防認識有利全民國防建立，反之則會因誤導而致民心惶惶社會不安」。

他指出，2月除中國在9、10兩日有殲11等多型軍機繞台，執行遠海長航訓練，其中一次越過海峽中線外；美軍12、13日也有MC-130J型機、B-52轟炸機及P-3C反潛機，分別在台灣海峽中線、東部空域及鵝鑾鼻外海飛行。

吳斯懷解釋，根據「國際法」在沒有侵入領空且遵守「無害通過」慣例的狀況下，不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」。只是由於兩岸關係現況的不佳，致更觸動彼此軍事對峙的強度。

吳斯懷指出，海峽「中線」其實是台灣海峽一條「無形」界線，全線絕大部分係處公海，是原美軍協防台灣時據「中美共同防禦條約」單方面劃定，因而成為台灣海峽兩岸軍事和平底線的「默契」。

吳斯懷強調，繞台究竟是經過台灣「周邊空域」還是「侵犯領空」相差亟大，他除籲請建立全民正確國防認知，並提醒國防部，與其注意大陸軍機繞台與否，倒不如重視共軍在出海作戰操演中所展現的聯合作戰序列，及同時飽和攻擊的能力。

對此，國防部回應，國防部運用聯合情監偵作為，針對共軍武器裝備發展狀況及我周邊海、空域機、艦相關動態，均能適切掌握，即時應處。面對敵情的變化與威脅，國軍持續強化戰訓整備，提升關鍵防衛戰力，絕對有能力、有信心捍衛國家安全。

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