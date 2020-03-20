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兩岸軍事衝突風險升高 我方已有掌握

共軍「殲十一」等戰機16日在台灣西南方空域飛行訓練，接近我國防空識別區。（法新社檔案照）

共軍「殲十一」等戰機16日在台灣西南方空域飛行訓練，接近我國防空識別區。（法新社檔案照）

2020-03-20 22:21:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕媒體報導，美國在台協會（AIT）莫健3月初來台時，在與多位國防外交立委餐敘時，提到兩岸軍事衝突風險升高，建議台灣強化嚇阻戰力。據透露，不少國內外學者也曾向政府提出警訊，北京政權現面臨內外交迫，兩岸關係恐是中國轉移內部問題焦點、啟動對外衝突的手段之一，而我方也有因應的避險政策、危機管理措施。

知情人士分析，從美中貿易戰、香港「反送中」運動、台灣2020總統大選結果，再加上武漢肺炎疫情失控，顯示北京接連誤判情勢，中國領導人習近平政權面臨危機，習要解決自己在2022年的中共20大連任問題，獲得全黨一致性同意、證明自己是無可取代，現在確實面臨極大考驗。

該名人士強調，支持中共政權的是經濟復甦與民族主義愛國心，但美中貿易戰、武漢肺炎疫情，讓中國內外交迫，經濟下滑，因此北京只能靠操作民族主義。「中華民族偉大復興」、「中國夢」口號空泛，化做實質就是領土與主權。

他強調，獨裁政權向來是歸責外部、轉移焦點，中國因為內部紛亂、權力鬥爭，製造外部軍事衝突，過去常見。1969年，中國因為毛派、非毛派、務實派的鬥爭，為轉移焦點，還與當時蘇聯開戰，發起「珍寶島保衛戰」；1979年的中越戰爭，中國稱為「對越自衛反擊戰」，也被認為與內部保守派與改革派權鬥有關。

他認為，現在習近平也面臨政權保衛戰，在日中關係升溫下，北京不可能拿釣魚台做文章，最有可能就是台灣與南海議題。

黨政人士也說，在武漢肺炎期間，中國強化對我文攻武嚇，共機從2月以來，至少4次擾台，本月18日又有中國軍艦行經台灣東部外海，這已不是演習，變成了例行巡航，增加台海緊張情勢。

他指出，從2月3日的首班武漢包機，中國密集抨擊我方，還點名批判，甚至鼓動內部的「仇台」意識。過去中國還會有「調節閥」，壓制內部「仇台」言論，在官媒設下防線，但最近卻放手，若這把火持續燒下去，就要特別小心。

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