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首頁　>　政治

武漢肺炎》北市3間防疫旅館爆滿 議員要求輔導新業者加入

北市防疫旅館。（資料照）

北市防疫旅館。（資料照）

2020-03-20 19:33:07

〔記者楊心慧／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，台北市3間防疫旅館已爆滿，連14天要價12萬的防疫旅館也都訂不到位子，台北市議員汪志冰表示，如今3間防疫旅館皆滿，但仍有不少急需安置的民眾，建議市府提高誘因，輔導旅館加入「防疫旅館」行列，或是運用市府公共場地設置「臨時隔離」場所，妥善安置迫切需要的民眾。

台北市政府19日宣布，為讓居家檢疫者能安心居家檢疫，其家人若因此入住台北市的合法旅館滿14天，將補助7000元。

觀傳局長劉奕霆表示，防疫旅館的政策上路前，已詢問超過百家業者的意見，也知道目前有一定的需求量，盼旅館業者能夠一同加入行列，目前已和超過4家的旅館業者洽談，積極增加防疫旅館數量，盼盡快解決國人需求；防疫旅館是否公開則尊重旅館的意願，至於補助7000元的方案，預計在下個月才會開始，目前還在研議相關細項。

汪志冰指出，疫情日益嚴重，也越來越多國人回國，居家檢疫者人數持續增加，但台北市僅有3間防疫旅館，目前皆爆滿，台北市政府不能讓潛在染疫回國旅人以自求多福的方式來防疫，應提高誘因，讓更多旅館願意加入「防疫旅館」行列。

汪志冰表示，如果居家檢疫者未妥善安置，很可能造成防疫漏洞，後果不堪設想，北市府應展現積極態度，別將民眾置於風險中。

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