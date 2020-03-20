中國扯病毒來自美生化基地 台灣國防專家打臉：沒常識

武漢肺炎在全球掀起嚴重疫情，美國與中國兩大強權彼此互相角力。（路透檔案照）

2020-03-20 19:11:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人趙立堅先前透過推特發文，指控武漢肺炎來自美國，近期中國醫改界發文進一步具體控訴，病毒恐來自美國迪特里克堡（Fort Detrick）生化武器基地，可能是由美軍帶來中國傳播，此說法被台灣國防部官員打臉，痛批「沒常識」。

中國《華夏醫界網》名家專欄刊出1份來自中國醫改界的聲明，當中提及美國馬里蘭州的迪特里克堡是美國最大的生化武器基地，卻在2019年8月17日被美方關閉隸屬於該基地的「陸軍最高機密傳染病醫學研究所」，除停止研究工作，還命令900名僱員居家隔離。

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該聲明援引美國白宮請願網站「We The People」1份在3月10日申請的請願案，標題為「為迪特里克堡訊息請願」，內容為事件時間序：2019年7月迪特里克堡研究所關閉，同年8月大規模流感在美國爆發，該年10月美國中情局副局長參與全球流行病演習，接著11月中國爆發武漢肺炎，該請願認為，美方在網路上大量刪除關於迪特里克堡的資訊，應向世人揭露病毒是否來自美國。

中國醫改界指出，去年美國出現大規模流感疫情，美方卻將染病後出現的肺炎症狀怪罪於民眾吸食電子煙，還拒絕簽署關於查驗生化武器的國際條約，加上美方過去在迪特里克堡曾經做過不為人知的實驗，由此認為武漢肺炎恐怕與美國脫離不了關係。

中國醫改界還提出1個疑點，美軍2019年10月27日在武漢參加世界第7屆軍運會，過去美軍從不參加軍運會，這次史無前例地派出142名運動員參賽，成績為0金3銀5銅，共8枚獎牌，令人質疑到底是來幹什麼的？

中國醫改界提到，美軍運動員下榻飯店與華南海鮮市場的直線距離不到500公尺，中國首批42名確診病患都與該飯店有關，中國醫改界文末直接嗆聲：「這其中到底是美國的病毒不慎洩漏，還是故意釋放？」

台灣前海陸上校打臉中國

前海軍陸戰隊上校、國防部資深諮詢委員宋兆文在《ETtoday》專欄指出，美國沒拿獎牌是因不夠重視，且世界軍運會舉辦時間為2019年10月18日到27日，病毒疫情是2020年2月初爆發，從傳染直到發病，通常需歷經約14天，若是美軍所為，怎可能至2020年1月23日才爆發武漢肺炎進而使武漢封城？

宋兆文痛批，該報導純屬穿鑿附會，無法提出證據卻又要把帳賴給美國，暗指美方對中國發動生物病毒戰，但若了解此戰略，就知道這種戰法「高死亡率殺傷敵軍，低傳染性保護自己與友軍」，與目前武漢肺炎低死亡、高傳染的特點背道而馳。

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