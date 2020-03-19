武漢肺炎》世界需要台灣！丹麥前總理投書《時代》嗆聲中國

前丹麥總理拉斯穆森（見圖）投書美國《時代》雜誌，以「讓台灣參與全球公衛論壇能夠救命」為題，大讚台灣防疫成果，並批評中國霸凌、打壓，令全世界嘗到惡果。（路透）

2020-03-19 22:27:33

〔即時新聞／綜合報導〕前丹麥總理、北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）昨（18）日投書美國《時代》（TIME）雜誌，以「讓台灣參與全球公衛論壇能夠救命」為題，大讚台灣防疫成果，批評中國多年霸凌、打壓台灣，如今令全世界嘗到惡果。他強調，世界需要台灣的參與，共同塑造全球防疫政策，並向中國嗆聲喊話「別在WHO爭論地緣政治」。

據投書內容，前丹麥總理、北約秘書長拉斯穆森18日投書美國《時代》雜誌，以「台灣一直遭排除在全球公衛論壇之外，但它的參與能夠救命」為題，簡單介紹我國與中國的政治關係後，大讚我國防疫成果，認為原本有可能成為嚴重疫區的台灣，截至18日僅傳出百例確診，且多數皆為境外移入，凸顯出這並不是「機運使然」，而須歸功於自2003年SARS事件以來所建立起的專業防疫體系和編制。

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中國打壓霸凌，全世界嘗惡果

然而，拉斯穆森表示，全球原本能夠學習「台灣經驗」的機會，卻全因中國的打壓和霸凌消失了。尤其2016年總統蔡英文上任後，中國利用「一中政策」霸凌國際組織，要求它們只准與中國交流，完全將台灣排除在世界公衛論壇之外，包括世界衛生組織（WHO）。

拉斯穆森強調，台灣一向立場清楚，希望和世界分享親身經驗，也樂意以「觀察員」的身分對全球公衛體系做出貢獻，然而不但多次申請遭拒，再加上中國從中作梗搗亂地緣政治及全球公共衛生，現在全世界皆已嘗到惡果。

「現在開始向台灣學習還不遲」

但拉斯穆森也指出，「現在開始向台灣學習還不遲」。雖然現階段仍未脫離疫情險境，台灣防疫一直走在最前面，綜合大數據、公開透明及中央指揮的原則，台灣無論是「國家衛生指揮中心」（NHCC）的編制、口罩產能提升，或是疾管署的防假消息修法，一直都領先全球。同時台灣也利用科技整合全民健保及移民資料庫，再搭配手機資料追蹤疑似或可能病例，大幅降低傳染的風險。更重要的是，這些措施的實施皆具高度的公開透明，每日定時更新防疫進展和疫情資訊。

「國際無法承擔地緣政治的『黑洞』，我們需要台灣」

拉斯穆森坦言，以文化的角度而言，台灣採取的這些措施雖無法全數套用在歐美民眾身上，但毫無疑問的是，這些辦法已經救了無數的人命，也預防了社會恐慌的蔓延。他強調，世界仍應以台灣為借鏡，檢討當下和未來必然爆發的新一波疫情。

他直言，21世紀人類所面臨的挑戰通常都是「跨國界」的，因此國際間無法承擔地緣政治的「黑洞」，全球需要台灣，以及台灣高專業、高科技、工業化的防疫技術，共同塑造全球防疫政策。

「中國不能在WHO討論地緣政治」

拉斯穆森呼籲，現今多數國際組織仍屈就於中國的施壓、排擠台灣，但卻讓全世界嘗盡了惡果。他直言：「現在是時候向中國攤牌，告訴他們：你可以在某些場合討論地緣政治，但在WHO裡面，你不行。」

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