武漢肺炎》蘇貞昌：疫情緊急，我們一定要防守住

行政院長蘇貞昌備詢。（資料照）

2020-03-19 11:25:10

〔記者李欣芳／台北報導〕武漢肺炎持續在全球延燒，台灣確診人數達100例，行政院長蘇貞昌今天在主持行政院院會時表示，疫情緊急，很多國家整個國家鎖國了，甚至於要求命令人民不能外出。我們幸好人民信任、大家努力，防疫第一波守得很好，世界上多數的國家對我們表示敬佩，同時以台灣模式、台灣經驗一再地講要學習，但是我們一點都不敢大意，要請大家繼續努力，一定要把整個疫情防守住。

衛福部今天在行政院院會提出報告，強調目前國內的疫情，主要是境外移入的確診病例。

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蘇貞昌在院會中表示，他在上週院會時才說，已經110個國家淪陷、近12萬人確診，才過一個禮拜，更擴散至150個國家、21萬人確診（是SARS的25倍），死亡人數破9千人（超過SARS的10倍）。

蘇貞昌說，我們從第一波的防阻到現在，進入阻隔、減災，因此請相關部會大家已經努力這3個月了，應該愈來愈熟練，有哪些事情該怎麼做，請大家務必做到、到位，同時過程中也許有需要再進一步改進、加強或互相合作、配合的，也請一定要努力。

蘇揆表示，在此嚴峻的情勢下，如有任何假訊息、囤積、違法，請執法的相關單位及部會，務必第一時間做出最有效的處理，才能防止、以儆效尤，務請各部會同仁加油，包括地方政府，從宣導、實際作為及配合等各角度，都非常感謝，請大家一起加油，謝謝。

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