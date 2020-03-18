高中以下師生禁出國 蘇揆：有法源依據

行政院長蘇貞昌。（記者王藝菘攝）

2020-03-18 05:30:00

〔記者陳鈺馥、吳書緯、黃欣柏、林惠琴／台北報導〕為遏阻武漢肺炎從境外感染回台，政府祭出禁止中等學校以下師生出國措施，引發外界質疑是否有法源依據？行政院長蘇貞昌昨在立法院受訪強調，「傳染病防治法」第七條就有明白規定，基於防疫需要，可以有種種的作為，「都有法源依據」，也是保護國人、保護年輕人。

蘇揆指出，剛通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第七條，也授權防疫指揮官得為防疫需要，實施必要應變處置或措施，所以都有法源依據。這些措施都是為了國人健康，希望大家配合，全世界真的很多國家都受到武漢肺炎感染，國人要多多保護自己，也是減少別人負擔。

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對於禁止出國有否補償機制？蘇揆回應，相關限制措施及補償機制在特別條例都有規定，指揮中心都有明白宣布，盼不要有任何國人為了個人自私的理由讓防疫產生破口，害人害己。

邱顯智︰法源規範非常不明確

對於禁止中等學校以下師生出國，蘇揆稍後答詢表示，師生與政府之間是特殊權利義務關係，要求的法源是依據傳染病防治法、防疫特別條例第七條，清清楚楚。蘇揆說，規範目的是防疫，這段期間不能出國，若明知故犯違反，會嚴格執行處罰規定。

不過，政府禁止中等學校以下師生出國的適法性仍引發質疑，立法院時力黨團總召邱顯智受訪表示，透過大法官釋字第四四三號與第六九○號兩個解釋，憲法規定人民有居住及遷徙之自由，而限制人民的遷徙自由與人身自由都需要有非常嚴格的法律規範，若以武漢肺炎特別條例第七條作為依據，由於法源規範非常的不明確，在授權及法律的明確性有很大的疑義。

邱顯智說，較妥當做法應是政院訂定比較具體的法規命令送立法院審查，讓所規制對象（如醫事人員與學生）的範圍與目的、行為可以確定下來，未來時力也會推動防疫條例第七條的修法。

陳時中︰還不需要發緊急命令

無黨籍立委林昶佐則建議蔡總統發布緊急命令，讓防疫中心得到更充分的授權進行更嚴密的防疫工作。他表示，全球疫情變化快速，立法程序恐趕不上疫情發展，台灣需各式緊急且彈性的相對應作為以「超前部署」，若疫情惡化，屆時還繼續在現行法律位階尋求授權，更形困難。對於林昶佐的建議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，目前國內病例以境外移入為主，我們也會相當謹慎的管理，因此還不到需要緊急命令這樣的情況，目前不會這樣做。

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