第三批武漢包機何時飛？ 蘇揆：成不成涉及中國態度

立法院院會，行政院長蘇貞昌備詢。（記者王藝菘攝）

2020-03-17 16:38:08

〔記者吳書緯／台北報導〕第二批武漢包機成功接回361位國人，但仍有許多國人滯留中國武漢，令人關心是否仍有第三批包機；行政院長蘇貞昌今天表示，接回國人是政府最大心願，但不是台灣一個國家自己就能做決定，涉及中國的態度「成與不成」。

立法院院會今繼續進行施政總質詢，國民黨立委陳以信與謝衣鳳聯合質詢蘇揆有關第三批包機何時能夠成行？陳以信質疑，第二批包機的協商過程看似有黑箱作業之嫌，且未有政府間的協商，有違蘇貞昌當時「四個堅持」的「對等來談」，而最後東航、華航共直飛，是誰有讓步？

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蘇貞昌表示，很多事情如果沒有兩邊政府同意，不可能飛機飛來飛去，雖然接觸都是由相關單位，我方只希望能接回自己的同胞，這是政府最堅持的點，所以沒有太多的政治，雖然不是政府對政府，但都是政府在定奪。

蘇揆感性提到，協商過程一波三折雖有委屈，但接回同胞是我們最大的心願，中間有很多的辛苦，現在有很多同胞希望回來，所以我方不願意在這上面多所著墨、計較，心意是一樣的，希望對岸少一點政治多一點防疫，才是正辦。

陸委會主委陳明通表示，由於後續還有第三批包機，協商過程目前還無法說明，包機完成後一定會接受立法院的監督，陳明通也指出，協商過程本來就需完整性跟保密的必要性。

陳以信提到，蘇揆希望國人回來的心「但是這一個月來很多人很難感受到，感到寒心」，蘇揆怒回「為什麼沒有感受到？」陳以信表示因為還有許多國人在武漢未被接回，無論是橫濱模式或是香港模式，第二批包機的模式在第三批可否適用？

蘇貞昌隨後表示，他沒有講過「橫濱模式」，他不喜歡框架太多，他的目標是接回國人同胞，希望有一定的防疫要求，因為也要顧2300萬的台灣同胞，不希望有框框架架，他想的都是怎麼接回來，「如果不是對岸的阻撓，我們早就接回來了」，原本我方華航的過程順利，但是東航執飛的包機使我們的檢疫人員受盡辛苦，因此希望還是由我方的飛機去接回來。

蘇揆說，我方最大的目標是要把人接回來，但也要量力而為，國內不能有破口，這些都要準備好，才能有下一步，且包機何時飛，不是台灣一個國家自己就能做決定，涉及到中國的態度「成與不成」。

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