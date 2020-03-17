10年後回鍋閣揆 蘇貞昌：看盡政壇冷暖 不看數字看的是實際

行政院長蘇貞昌表示，經過10年孤寂、嘗遍人間冷暖，看盡政壇現實嘴臉，已經不看數字，看的是感覺、看的是實際。（記者劉信德攝）

2020-03-17 15:23:20

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會今繼續進行施政總質詢，國民黨立委陳以信詢問行政院長蘇貞昌此次再任行政院長，與第一任相比，哪一任做得比較好？蘇揆妙回，經過10年孤寂、嘗遍人間冷暖，看盡政壇現實嘴臉，已經不看數字，看的是感覺、看的是實際，不敢說做得比以前好，但敢說經驗比以前豐富。

陳以信在今天下午的總質詢以蘇貞昌歷經閣揆，與日本首相安倍晉三同是中間相隔許久復任要職，而安倍晉三成為日本戰後任職最長的首相，詢問蘇揆覺得自己第二任的政績比起第一任，哪一任比較好？

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蘇貞昌表示，經過10年孤寂，嘗遍人間冷暖，看盡政壇現實嘴臉，已經不看數字，看的是感覺、看的是實際；這次擔任院長，非常感謝總統蔡英文的信任讓他能發揮，而他看台灣人在這次疫情衝擊下，一定會特別感覺到，「有政府會做事，做台灣人很幸福」，才會覺得這個政府有在為保護人民盡心盡力。

蘇貞昌表示，感謝立法院展現非常大的團結跟效力，通過條例跟預算，讓政府能夠做事，人民對政府信任，這次能過很多事情，是過去累積下來的基礎，很多是大家一起合作，他不敢說做得比以前好，但敢說經驗比以前豐富，而個人已經不在乎好或不好。

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