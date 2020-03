回應共軍！美「白羊座電子偵察機」今飛越台灣西南海域

2020-03-18 20:03:01

〔即時新聞/綜合報導〕中國16日晚間罕見出動多架共機飛越我國西南方海域,還接近防空識別區(ADIZ),挑釁意味濃厚,美方今(18)日被發現也派出軍機飛越台灣西南方海域,貌似在回應共軍行動。

台灣國防部16日證實,中國多架戰機罕見當晚7點飛越台灣西南海域,國軍偵獲中共空警500、殲11等型機,共軍是在執行夜間飛行訓練,期間曾接近台灣防空識別區(ADIZ),經我空中偵巡戰機適切應對,實施廣播驅離後,共機飛離我防空識別區。

追蹤航空器的Twitter帳號「Aircraft Spots」發布訊息指出,1架呼號為「SF925」的美國海軍EP-3E「白羊座電子偵察機」,在今日由東向西穿越台灣與菲律賓之間的巴士海峽,飛越台灣西南方海域,朝中國南海方向前進。

