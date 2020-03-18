為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

回應共軍！美「白羊座電子偵察機」今飛越台灣西南海域

美國海軍EP-3E電子偵察機今被發現由東向西飛行，穿越台灣與菲律賓之間的巴士海峽。（歐新社檔案照）

美國海軍EP-3E電子偵察機今被發現由東向西飛行，穿越台灣與菲律賓之間的巴士海峽。（歐新社檔案照）

2020-03-18 20:03:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國16日晚間罕見出動多架共機飛越我國西南方海域，還接近防空識別區（ADIZ），挑釁意味濃厚，美方今（18）日被發現也派出軍機飛越台灣西南方海域，貌似在回應共軍行動。

台灣國防部16日證實，中國多架戰機罕見當晚7點飛越台灣西南海域，國軍偵獲中共空警500、殲11等型機，共軍是在執行夜間飛行訓練，期間曾接近台灣防空識別區（ADIZ），經我空中偵巡戰機適切應對，實施廣播驅離後，共機飛離我防空識別區。

追蹤航空器的Twitter帳號「Aircraft Spots」發布訊息指出，1架呼號為「SF925」的美國海軍EP-3E「白羊座電子偵察機」，在今日由東向西穿越台灣與菲律賓之間的巴士海峽，飛越台灣西南方海域，朝中國南海方向前進。

「Aircraft Spots」推特全文

美軍EP-3E電子偵察機飛越台灣西南方海域，朝中國南海方向前進。（圖取自Aircraft Spots Twitter）

美軍EP-3E電子偵察機飛越台灣西南方海域，朝中國南海方向前進。（圖取自Aircraft Spots Twitter）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
罕見！國防部：多架中國軍機今夜飛越台灣西南海域
2020-03-16 22:49

罕見！國防部：多架中國軍機今夜飛越台灣西南海域
環衛立委吳斯懷索取軍機 國防部證實
2020-03-12 17:06

環衛立委吳斯懷索取軍機 國防部證實
正捷運大安站旁 「瑞安信義」稀世登場

正捷運大安站旁 「瑞安信義」稀世登場
共機2月數度繞台 中國國防部嗆：正告民進黨不要玩火
2020-02-29 06:00

共機2月數度繞台 中國國防部嗆：正告民進黨不要玩火
台海軍情》解放軍於台灣東南演習後 美軍展開海空護台行動
2020-02-17 15:43

台海軍情》解放軍於台灣東南演習後 美軍展開海空護台行動
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
是在哈囉！美軍機繞鵝鑾鼻外海空域 識別碼「HELLO」
2020-02-14 19:02

是在哈囉！美軍機繞鵝鑾鼻外海空域 識別碼「HELLO」
政治今日熱門
2020-03-18 08:16

週刊爆北市議員疑幽會人妻女官員 當事人均否認

2020-03-18 12:16

王浩駁斥幽會與關說 陳雪慧被爆出傳「內褲照」表遺憾 影片

2020-03-18 13:09

台美簽署250枚人員攜行式刺針飛彈購案 嚇阻共軍軍機威脅

2020-03-18 18:29

魏明谷就職將滿1年 突宣布辭台水董座

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播