回應共軍！美「白羊座電子偵察機」今飛越台灣西南海域

美國海軍EP-3E電子偵察機今被發現由東向西飛行，穿越台灣與菲律賓之間的巴士海峽。（歐新社檔案照）

2020-03-18 20:03:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國16日晚間罕見出動多架共機飛越我國西南方海域，還接近防空識別區（ADIZ），挑釁意味濃厚，美方今（18）日被發現也派出軍機飛越台灣西南方海域，貌似在回應共軍行動。

台灣國防部16日證實，中國多架戰機罕見當晚7點飛越台灣西南海域，國軍偵獲中共空警500、殲11等型機，共軍是在執行夜間飛行訓練，期間曾接近台灣防空識別區（ADIZ），經我空中偵巡戰機適切應對，實施廣播驅離後，共機飛離我防空識別區。

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追蹤航空器的Twitter帳號「Aircraft Spots」發布訊息指出，1架呼號為「SF925」的美國海軍EP-3E「白羊座電子偵察機」，在今日由東向西穿越台灣與菲律賓之間的巴士海峽，飛越台灣西南方海域，朝中國南海方向前進。

「Aircraft Spots」推特全文

US Navy EP-3E 159893 callsign SF925 on task over the South China Sea at 21,500 feet pic.twitter.com/FWoVIsJMXN — Aircraft Spots （@AircraftSpots） March 18, 2020

美軍EP-3E電子偵察機飛越台灣西南方海域，朝中國南海方向前進。（圖取自Aircraft Spots Twitter）

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