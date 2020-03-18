比林綺芳早2天回國 另1位中和里長承認也帶團遊歐洲

新北市中和區瓦磘里長林綺芳（右1）於3月10日揪團赴歐洲疫情重災區西班牙，引發外界指責。（資料照）

2020-03-18 19:13:12

〔即時新聞／綜合報導〕新北市中和區瓦磘里長林綺芳於3月10日揪團赴歐洲疫情重災區西班牙，引發外界指責，現有媒體爆料，在林綺芳之前，中和當地也有1位帶團遊歐洲的里長在15日回國，目前已在進行居家隔離。

根據《聯合新聞網》報導，國民黨籍新北中和新南里長申文博坦言先前揪團，在3月7日前往西班牙、葡萄牙旅遊，整團13人已經在15日回到台灣居家隔離，由於出發前看見葡萄牙確診病例少，因此還是決定照常出遊，但7日出發當天疫情指揮中心將當地的旅遊警告調升到二級。

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申文博說，出發當天已經馬上將回程時間從17日提早至15日，返台後也確實進行居家隔離，當時的旅遊警告並無升至三級，若取消行程，旅行社也無法退錢，且團費高達7萬元，部分團員攜家帶眷，認為退了不划算，因此堅持要去，身為里長則是進退兩難，萬一退團，還會被團員要求退錢。

申文博提到，林綺芳在本月10日出發，而且到了杜拜轉機才改機票，卻已經為時已晚，阿聯酋航空不飛台灣，申自承，「是因為比較早去才來得及改機票提前回來」。

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