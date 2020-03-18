貴婦奈奈診所惡性倒閉 監院糾正北市府、衛生局

監委張武修。（資料照，記者謝君臨攝）

2020-03-18 17:59:13

〔記者謝君臨／台北報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和丈夫黃博健所創立的醫美診所「杏立博全」，前年底傳出惡性倒閉。監委張武修調查，該診所早已違規廣告招攬，且遭民眾舉發致命醫糾，但台北市政府未能即時落實稽查，聯合稽查也未發揮跨局處查核有效遏止，致該診所惡意倒閉造成多人權益受損；監察院糾正北市府及衛生局。

張武修表示，「杏立博全」於2011年9月20日登記開業，主打高檔醫美診所，雖由醫師黃立雄申請執業，卻由其子黃博健執行實際業務；黃博健為醫學系公費生，卻遲未曾履行義務，也未完成專科訓練，證書遭衛福部留扣，並於未辦理執業登記下實際執行醫療業務、在病患病歷上簽章等多年。

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張武修指出，「杏立博全」開業後，透過貴婦奈奈廣為宣傳，吸引大量消費者前來，但依本案檢舉及法務部截至2018年底統計，消保官及衛生局皆收受多起有關「杏立博全」的申訴案，受害者更在臉書成立「求償自救會」。據了解，貴婦奈奈及黃姓父子均已潛逃國外，台北地檢署已依涉犯詐欺罪對3人發布通緝。

張武修說，北市府為維護消費者進行醫美療程的權益，除衛生局有定期及不定期的稽查外，也以聯合稽查方式強化各局處間橫向合作；雖然衛生局歷年已就「杏立博全」違規進行裁處，但後續並未將違規情節納入多次稽查重點項目，積極列管追蹤或進行不預警稽查，稽查顯未落實。

再者，市府聯合稽查也未能有效發揮稅捐及醫療業務跨局處資訊共享整合，任由黃博健以合夥人身分繼續經營「杏立博全」，未能加強稽查，以有效嚇阻、防止或及早發覺其透過醫美方式進行吸金惡意倒閉的徵兆，稽查機制顯有疏漏。

張武修另指出，2017年3月，民眾曾向北市府衛生局檢舉黃博健及胡姓醫師違法情事，衛生局雖就「杏立博全」涉嫌不法情事進行查處，卻未於限期內先向陳情人說明辦理情形及延期回復理由，而後對於陳情人要求敘明案件處理結果的回覆，也未能說明具體處理意見並依法答復陳情人，違反該府陳情注意事項。

此外，張武修說，胡姓醫師原全職於台北榮總，對於衛生局已知胡未依法申請支援報備，也未及時通知其所屬醫院，請衛生局會同衛福部一併檢討。另，胡雖已離職，仍請北榮檢討現行兼職管理措施並加強管理，避免類此情事再度發生。

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