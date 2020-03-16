武漢肺炎》轟「討好洋爸爸」 邱毅：台灣有人跪舔習慣了

邱毅（見圖）指出，武漢肺炎疫情肆虐全球，台灣卻有人在討好洋爸爸。（圖取自邱毅說YouTube）

2020-03-17 00:21:31

〔即時新聞／綜合報導〕「中國為什麼要道歉？」前國民黨立委邱毅近期在個人節目談及武漢肺炎，他痛罵不少有心人士利用疫情營造反中氛圍，但疫情能獲得控制是中國人犧牲換來的，痛批台灣有人「在討好洋爸爸」，對於「跪舔」已經「習慣了」。

邱毅在第147期「邱毅說」節目裡提到，外界認為中國應該為疫情爆發道歉，但「中國為什麼要道歉？在武漢肺炎肆虐的過程裡面，中國也是受害者」，且疫情始於武漢，但病毒的根源可「不見得在中國啊」，現在「有好多報告直指，疫情的根源很可能在美國」。

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邱毅認為，美國主流媒體此時稱中國是「亞洲病夫」，讓他感到相當可恨，接連又出現「東亞病夫」、「中國肺炎」、「武漢肺炎」等用語，甚至有人稱新型冠狀病毒是1種「黃禍」，把武漢肺炎當作營造反中氛圍的重要題材，製造反中情緒，把中國威脅論倡到最高。

邱毅強調，現在中國疫情之所以能獲得控制，是中國政府果斷封城的成效，是中國人的犧牲奉獻，付出代價來換得的，這樣怎麼捨得要中國道歉？邱毅痛斥台灣有人「在討好洋爸爸」，對於「跪舔」已經「習慣了」。

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