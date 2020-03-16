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質詢談寵物Lulu挨轟 張育美致歉但自認議題被模糊

國民黨不分區立委張育美（見圖）上週質詢時隔空向寵物「Lulu」示愛，被網友狂酸，甚至藍營內部也砲轟，張育美今在受訪時致歉，但認為她只是在質詢時多講了兩句，讓議題被「模糊化」，「很可惜」。（資料照，記者廖振輝攝）

國民黨不分區立委張育美（見圖）上週質詢時隔空向寵物「Lulu」示愛，被網友狂酸，甚至藍營內部也砲轟，張育美今在受訪時致歉，但認為她只是在質詢時多講了兩句，讓議題被「模糊化」，「很可惜」。（資料照，記者廖振輝攝）

2020-03-16 18:39:04

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨不分區立委張育美上週在質詢時，因隔空向寵物「Lulu」示愛，被網友狂酸，甚至藍營內部也砲轟，張育美今在受訪時致歉，但認為她只是在質詢時多講了兩句，讓議題被「模糊化」，「很可惜」。

張育美上週在立院質詢時提及寵物「Lulu」遭質疑不專業，甚至藍營內部也砲轟，認為應調整不分區立委名單。張育美在自己的臉書強調，她是要求農委會加強宣傳，飼主宣導疫情隔離期間，農委會可以提供寵物的照顧和協助。

對於質詢內容遭外界批評，張育美今天受訪時表示，她虛心受教，坦言身為新任立委確實在質詢技巧上還有很多需要學習的地方，她上週質詢的關懷重心就是防疫期間毛小孩的被照顧權，可惜她多講兩句自己身為飼主的感覺，讓議題被模糊，很可惜。

對於國民黨內質疑不分區立委問政的專業，張育美說，她本身在醫療長照上關注，她的臉書每篇都與防疫有關，非常認真的在問政，過去的議題很少背稿子，可惜當天講到寵物，多講了兩句，她要跟大家抱歉，不好意思。

張育美也說，她有接到國民黨團總召林為洲等黨團幹部電話，給她加油打氣，她也有跟他們說不好意思，讓大家關心。未來黨團會再安排給不分區立委上課，能更有戰鬥力。

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