罷韓團體酸全黨救一人「啟程」江啟臣：地方扎根將啟程

韓國瑜、江啟臣昨上午會面談了一個小時。（資料照）

2020-03-16 12:34:16

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席江啟臣昨南下高雄與高雄市長韓國瑜會面，罷韓團體Wecare高雄批評，江啟臣最應該做的事是道歉，「全黨救一人」正式「啟程」，江今則反擊，表示黨中央跟地方本來就該加強合作，「實際上是地方紮根將啟程」。

對於昨日與韓國瑜見面遭罷韓團體批評「全黨救一人」正式「啟程」，江啟臣今在立院受訪時表示，他很平常心看待這些事情，作為政黨的主席，對所有黨員同志尤其是在地方縣市執政的縣市長，本就應該關心，黨中央跟地方本來就該加強合作。

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江啟臣說，他在競選黨主席的時候就講過，他要加強地方的耕耘和扎根工作，只有讓民眾有感，才能找回民眾對國民黨的支持跟信心，不管是不是高雄，他接下來還會去其他縣市，「實際上是地方紮根將啟程」。

江啟臣昨晚也在臉書表示，國民黨現在的首要任務就是充實基層，讓改革由下而上，才是接地氣的做法。國民黨現在除了立法院之外，最大的優勢就是15個執政縣市。

江啟臣認為，結合黨部、立法院與執政縣市，國民黨可以分工合作打造有感執政。國民黨立委在中央可以協助高雄市議員與中央政府溝通、爭取協調預算與地方建設，目前高雄市沒有國民黨籍的區域立委，他將要求組發會儘速規劃協調沒有區域立委的縣市，由不分區立委來進行責任區認養，讓服務零落差，落實國民黨「以民為主」的核心價值。

江啟臣也強調，將結合縣市創造青年參政機會。國民黨要跟15個縣市長密切合作，要讓人才的培訓在地化，讓人才能夠有服務地方的機會、有歷練的機會，向下紮根，青年的參與讓國民黨可以不斷的推出新思維，新方法，未來才有競爭力。

說，國民黨上下應該成為一個為民服務的團隊，經由集體領導成立一個溝通聯繫與指揮作戰機制，整合立院黨團、執政縣市政府、縣市議會以及智庫的資源，掌握議題趨勢與節奏，提升國民黨的政策力，不但要扮演稱職在野黨，也展現改革的決心。

對於民進黨要改選高雄市黨部主委，要讓罷韓能順利，江啟臣今說，民進黨主委佈局是民進黨家務事，不做任何置評﹔所有政黨政治都以人民優先，祝福民進黨找到好的主委。

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