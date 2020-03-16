黨國不分！老蔣令軍人至KMT革實院受訓 「研究成績作考績」

黨產會從國史館所藏總統相關檔案中查出，前總統蔣介石曾在機要秘書周宏濤上呈公文中，親筆批示要將國防部各廳署、各軍種總部人員送至圓山軍訓團、國民黨「革命實踐研究院」，就其業務相關者加以研究，並指示將研究成績作為考績。（黨產會提供）

2020-03-16 12:45:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將在4月8日召開「革實院葉家土地案」聽證會，據黨產會研究發現，已故總統、前總統蔣介石過去曾親筆要求，將國防部各廳署、各軍種總部人員送至圓山軍訓團、國民黨革命實踐研究院，就其業務相關者加以研究，並指示將研究成績作為考績。

黨產會指出，國民黨革命實踐研究院是一間「黨國不分」培訓黨務人才的訓練學校，一度更名為國發院，之後又改回革實院。位於木柵的土地面積約2.3萬坪，2005年在馬英九擔任黨主席期間，被國民黨以42.5億元賣給元利建設。

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據調查，在戒嚴時期，國民黨革實院課程可分列為黨務、教育、宣傳、組織、訓練、情報、保密肅奸工作、地方自治、內政、匪情、財政、國際問題、交通、農業、工商、司法、國防、黨的建設、地下工作、社會建設、心理建設、物質建設、武裝鬥爭（游擊）、理則學、工作競賽、心理學等項目。

蔣介石在1951年指示，要由學員自願選定其中之一項作為研究的主要項目，並應使「同志」特別注重研究教育、訓練、黨的建設、心理建設、心理學各項。

蔣介石也命令革實院主任，革實院要去設計討論「戰地組織、民眾肅清匪諜、地方自治經濟管制農村合作、災民救濟」等具體方法。

對此，黨產會委員表示，從該件史料來看，明顯存在「黨政不分」、「黨國不分」、「以黨領政」形勢。首先，由蔣介石是以總統身分，對國民黨革實院主任以代電指示，要求做相關課程內容安排。老蔣不以執政黨總裁身分對黨的機構與高層下指令，而以總統身份號令，已有混淆黨政運作之嫌。

委員批評，蔣介石指示參謀總長，要將三軍將士送至國民黨的「研究機構」革實院訓練，且成績列為考績項目，顯然是有黨政不分、將黨與政府運作混為一體，合而為一。

更誇張的是，從蔣介石指示革實院主事者分列課程項目，竟然有「司法」、「教育」等，足以證明不僅是「黨政不分」，似已擴充至「黨化司法」、「黨化教育」的境界。

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