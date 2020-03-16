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3次跳海變熟練 王世堅：勇敢的人只死1次

市議員王世堅受訪。（記者郭安家攝）

市議員王世堅受訪。（記者郭安家攝）

2020-03-16 11:21:44

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員王世堅今天現身受訪，證實上週13號星期五在蘭嶼跳海，兌現總統蔡英文連任成功就跳海的承諾；王說，「誠信最重要，本來我們台灣人就是說話算話，一諾千金，不算什麼」，每一句背後都有神，相信勇敢的人只死一次，膽小的人死無數次，自己是勇敢的人，義無反顧；3次跳海確實較熟練。

王世堅說明，現在國家社會在防疫，他不應該叨擾各位，所以悄悄去跳海，之所以選蘭嶼，是因為曾上公視「誰來晚餐」節目，受到蘭嶼民宿老闆魯邁熱情接待，當時就說有空會順便探望老朋友。

他說，很巧，13號星期五當天，有點毛毛的，上午7點搭飛機至蘭嶼，未料，下機聽到噩耗，魯邁說再來1、2天氣象海象不佳，飛機、船無法開，他就趕快找1位教練開車到跳海處，沒有試水溫，教練在岸上，他外套脫一脫就跳；只要游一段就可拉到岸邊繩索，水溫很低、10幾度很冷，「而且我年輕的時候喜歡游泳！」

對於第三次跳海經驗，王世堅說，這次確實比較熟練，不會再滑跤，也比12年前第一次跳水溫6度的海好一點。他說，第一次跳海是離岸150公尺處的外海，從水上摩托車跳下，因海象不佳海浪大，不慎滑倒；這次好多了，從港邊衝過去不會滑倒，「而且我年輕的時候喜歡游泳！」

王世堅說，他一生從未賭博、不會打牌，政治打賭則是一片好意，他逢賭必輸，自虐式懲罰都很靈驗，為了確保小英勝選就懲罰自己，結果又靈驗了。

對於高雄正進行罷免高雄市長韓國瑜連署，會在為台灣賭一次嗎？王世堅回應，罷免韓是高雄市民的權利、決定的事情，外縣市民眾不用多說什麼，被害人才有原諒或懲罰的權利，高雄市民覺得被韓耍了，由他們決定要懲罰或原諒，他不敢多發表什麼。

談到自己被網友誇「真男人」，反觀國民黨前立委黃昭順並未兌現承諾選輸就去跳高雄市蓮池潭；王世堅緩頰，不好去做類比，每個人情況不同，黃是女士，可能當初講話帶點情緒、有點失言，王說他不敢等同討論。

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