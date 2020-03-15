武漢肺炎》定名？ AIT：美台合作對抗「武漢冠狀病毒」

美國在臺協會圖示。（取自AIT網站）

2020-03-15 13:14:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）今天再次強調將與台灣加強合作，分享最佳做法、合作研發疫苗和藥物，共同對抗「武漢冠狀病毒」（the Wuhan coronavirus）。外交官員表示，美方盼了解我方做法以因應美國疫情，AIT聲明也反映台美關係重大進展。

武漢肺炎疫情全球升溫，AIT今天發布聲明指出，將加強與台灣衛福部的協調與合作，共同對抗「武漢冠狀病毒」。

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AIT肯定台灣在預防傳染病方面擁有豐富經驗，且管控「武漢冠狀病毒」的成效也是有目共睹，「美國和台灣將分享最佳作法，雙方也將努力合作研發疫苗和相關藥物」。

除了重申美台合作，關於武漢肺炎的指稱用語，應使用「武漢」、「中國病毒」或僅稱「新冠病毒」等，近來在美國引起熱議。AIT此次聲明使用「武漢冠狀病毒」一詞，則是延續美國國務卿龐皮歐3月6日在美國媒體CNBC 採訪時的用詞，龐皮歐拒絕接受中國聲稱病毒可能是從其他地方傳出的說法。

外交部資深官員今對此表示，台灣防疫經驗受美國政府矚目，美方盼瞭解我方相關防疫做法，以因應美國持續擴大的疫情。

該名官員指出，AIT聲明的內容涵蓋包括台美雙方將積極就防疫作法、關鍵醫療資源及疫苗研發進行交流與溝通，「是台美關係的重大進展」。

官員強調，台灣防疫經驗受到全球肯定，政府將持續為全球醫療做出貢獻，並強調台灣扮演全球醫療體系中不可或缺的角色。

台灣高端疫苗生物製劑公司2月時宣布將與美國國立衛生研究院（NIH）合作開發武漢肺炎疫苗，AIT當時也公開強調台美共同努力得益，「真朋友，真進展」。

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