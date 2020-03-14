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又見隨機殺人 王婉諭：社會安全網仍無法接住可能墜落的人

立委王婉以過來人身分呼籲社會與媒體，給予被害人家屬多一點尊重與空間。（資料照）

立委王婉以過來人身分呼籲社會與媒體，給予被害人家屬多一點尊重與空間。（資料照）

2020-03-14 20:26:17

〔記者吳書緯／台北報導〕新店昨晚發生隨機殺人案，嫌犯只因與妻子口角，竟持刀刺死路邊機車騎士，震驚全國；同為隨機殺人案受害者家屬的時代力量立委王婉諭表示，將會持續關注這個案件，確保犯罪被害人的保護機制，足夠提供被害家庭即時有效協助，也以過來人身分呼籲社會與媒體，給予被害人家屬多一點尊重與空間。

王婉諭今天傍晚說，昨晚聽到新店發生疑似隨機殺人命案，感到非常震驚、難過，當下最在意的是被害人家屬的情況，不知他們是否有被保護與得到協助。

她說，希望警政、社政等相關單位，夠有暢通的橫向聯繫與協調分工，建立單一窗口，由專責人員陪伴受害家庭面對接下來從警詢筆錄、相驗解剖、喪葬準備到司法審理，這一連串陌生且漫長的程序，保障受害家庭在過程中必須的經濟安全與心理支持。

王婉諭說，對於類似事件再次發生，感到非常遺憾、難過，國家已推動社會安全網多年，似乎仍無法接住這些可能墜落的人，需要再深刻檢視這些交織社會安全網的設置，讓這個網能夠避免這樣的不幸再次發生，這也是她一直以來在努力的事。

王婉諭呼籲，在明確事證與司法調查結果出爐前，不要過度揣測或事貼出疑似兇刀或是行兇畫面，因為對家屬而言，都可能是在一次的傷害，也希望檢調早日查明案件，包括兇嫌的犯意、有無精神疾病等，才可能從源頭開始預防，促使這類不幸的事件發生的可能性降低。

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