中火案盧秀燕批為所欲為 政院反擊「扭曲事實」

台中市長盧秀燕質疑行政院宣告台中市自治條例部分條文無效的目的是不准台中市減煤、改善空污，指中市未來燃煤狀況可能不減反增，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）提出強烈反擊。（資料照）

2020-03-14 17:01:45

〔記者李欣芳／台北報導〕台中火力發電廠燃燒生煤爭議，行政院昨天宣布台中市政府的「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文無效，引發台中市長盧秀燕今天質疑政院這項宣告，其目的是不准台中市減煤、改善空污，指中市未來燃煤狀況可能不減反增，並直指政院「為所欲為」。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午受訪時一一提出反擊。

Kolas說，政府這3年多來持續減煤，去年台中電廠陸續減煤，台中市府核發的許可用煤量是1600萬公噸，我們要求台電減煤到只使用1264萬公噸，去年的排放量也比2014年減少超過5成，也在冬天空污的高峰期降載。

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Kolas說，目前正朝著減少燃煤機組、更換燃氣機組的進度前進，目的是不再燃煤，改採燃氣。何來「不減反增」、「不准台中市減煤」、「發電機組越來越多」、「護航財團」之說？

Kolas表示，台中市府稱未來燃煤「不減反增」、「不准台中市減煤」、「不准改善空汙」之說是嚴重扭曲事實。實際上政府的做法恰恰相反，政府3年多來持續減煤，而且到現在依然持續努力中。任何電廠都須遵守「空汙法」規定，政府始終嚴格執法。對於台中市政府的說法，我們相當遺憾。

對於盧秀燕質疑行政院這項宣告恐有違法疑慮，Kolas指出，中央沒有違法，正是基於尊重憲政與法治原則，台中市府自訂的自治條例已違反中央法律，行政院依地方制度法第30條第1項及第4項推定，宣告牴觸中央法律的地方自治條例部分條文無效，以維持法律適用的一致性，且這個宣告，並不影響台電減煤減碳的進度，目標還是要改善空汙。

Kolas表示，台中市政府的自治條例從未完成備查，因為其中的第3、4、6條牴觸「空汙法」以及「固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法」相關規定，從前政府時代的105年，行政院就數次發函台中市府表示因牴觸中央法律，請中市府盤點該自治條例，明察是否違反中央法律的授權並自行提出修正的意見，中央一直等待台中市府的回應，但直到109年3月，將近4年，台中市政府終於發函，堅持沒有違反空汙法。

Kolas表示，儘管見解不同，中央依然不得不依地方制度法規定，宣告該自條例的部分條文無效。經過4年溝通等待，依法宣告，何來「為所欲為之說」？

對於盧秀燕抨擊政院此舉，可能創下中華民國首例，以護航台電，Kolas反駁說，自2018年1月1日至2020年3月13日，行政院總計宣告地方自治條例部分條文無效之案例就有10案，包括「台南市一定規模以下建築物免辦理變更使用執照辦法（第五、第六條）」、「台北市檢舉違反動物保護法規案件獎金發放辦法（第八條」、「桃園市一定規模以下建築物免辦理變更使用執照管理辦法（第三條第二項第七款，第八款）」、「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例（第五條第一項第四款）」、「高雄市使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法（第八條第一項）」.....等十案。行政院皆是基於法治原則，依法函告牴觸中央法律的地方自治條例無效，以維持法律適用的一致性。

不過，Kolas也說，中央各部會依然將持續與台中市政府一起努力，加速減少空汙的進度，守護中部人民的健康。至於台中市府將提起釋憲，對此，Kolas表示尊重。

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