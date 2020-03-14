中火案盧秀燕批為所欲為 政院反擊「扭曲事實」
〔記者李欣芳／台北報導〕台中火力發電廠燃燒生煤爭議，行政院昨天宣布台中市政府的「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文無效，引發台中市長盧秀燕今天質疑政院這項宣告，其目的是不准台中市減煤、改善空污，指中市未來燃煤狀況可能不減反增，並直指政院「為所欲為」。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午受訪時一一提出反擊。
Kolas說，政府這3年多來持續減煤，去年台中電廠陸續減煤，台中市府核發的許可用煤量是1600萬公噸，我們要求台電減煤到只使用1264萬公噸，去年的排放量也比2014年減少超過5成，也在冬天空污的高峰期降載。
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Kolas說，目前正朝著減少燃煤機組、更換燃氣機組的進度前進，目的是不再燃煤，改採燃氣。何來「不減反增」、「不准台中市減煤」、「發電機組越來越多」、「護航財團」之說？
Kolas表示，台中市府稱未來燃煤「不減反增」、「不准台中市減煤」、「不准改善空汙」之說是嚴重扭曲事實。實際上政府的做法恰恰相反，政府3年多來持續減煤，而且到現在依然持續努力中。任何電廠都須遵守「空汙法」規定，政府始終嚴格執法。對於台中市政府的說法，我們相當遺憾。
對於盧秀燕質疑行政院這項宣告恐有違法疑慮，Kolas指出，中央沒有違法，正是基於尊重憲政與法治原則，台中市府自訂的自治條例已違反中央法律，行政院依地方制度法第30條第1項及第4項推定，宣告牴觸中央法律的地方自治條例部分條文無效，以維持法律適用的一致性，且這個宣告，並不影響台電減煤減碳的進度，目標還是要改善空汙。
Kolas表示，台中市政府的自治條例從未完成備查，因為其中的第3、4、6條牴觸「空汙法」以及「固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法」相關規定，從前政府時代的105年，行政院就數次發函台中市府表示因牴觸中央法律，請中市府盤點該自治條例，明察是否違反中央法律的授權並自行提出修正的意見，中央一直等待台中市府的回應，但直到109年3月，將近4年，台中市政府終於發函，堅持沒有違反空汙法。
Kolas表示，儘管見解不同，中央依然不得不依地方制度法規定，宣告該自條例的部分條文無效。經過4年溝通等待，依法宣告，何來「為所欲為之說」？
對於盧秀燕抨擊政院此舉，可能創下中華民國首例，以護航台電，Kolas反駁說，自2018年1月1日至2020年3月13日，行政院總計宣告地方自治條例部分條文無效之案例就有10案，包括「台南市一定規模以下建築物免辦理變更使用執照辦法（第五、第六條）」、「台北市檢舉違反動物保護法規案件獎金發放辦法（第八條」、「桃園市一定規模以下建築物免辦理變更使用執照管理辦法（第三條第二項第七款，第八款）」、「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例（第五條第一項第四款）」、「高雄市使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法（第八條第一項）」.....等十案。行政院皆是基於法治原則，依法函告牴觸中央法律的地方自治條例無效，以維持法律適用的一致性。
不過，Kolas也說，中央各部會依然將持續與台中市政府一起努力，加速減少空汙的進度，守護中部人民的健康。至於台中市府將提起釋憲，對此，Kolas表示尊重。