杜鵑花季取消野餐、飲食攤 柯文哲：當年台大SARS的經驗

台北市長柯文哲14日出席2020台北杜鵑花季系列活動。（記者簡榮豐攝）

2020-03-14 15:36:15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2020台北杜鵑花季於今日開跑，音樂會下午在大安森林公園登場，受到濕冷天候與武漢肺炎疫情的影響，到場參與民眾並不多，到場與民同歡的台北市長柯文哲直呼，人比過去少很多；考量疫情關係，杜鵑花季取消大型野餐、飲食攤位，柯文哲解釋是當年台大SARS的經驗。

柯文哲表示，當時台大急診室10個同仁被感染，花很長時間做疫調，發現大家上班都包得好好沒問題，吃飯時候拿下口罩卻互相感染，因此這段時間市府辦活動原則上，飲食攤特別是聚在一起吃的都要取消掉。

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台灣大學杜鵑花節也在今早登場，台大因應武漢肺炎疫情，首開先例改以線上直播，讓民眾透過影片線上賞花。柯文哲對此表示認同，「對啦、如果大家不想出來就線上賞花，但如果要看實體也可以來（現場）看。」

因應疫情，台大杜鵑花節以線上賞花取代賞花，淡水知名賞花勝地的天元宮也呼籲民眾不要來賞櫻，相對北市杜鵑花季並未有相關因應作為，柯文哲強調這是戶外活動，認為不要太過於驚慌，防疫還是要做，人多、密閉空間要戴口罩，但就算戴口罩也可以出來活動。

柯文哲提醒賞花的民眾要戴口罩、勤洗手，他認為還是要盡量維持正常的生活。北市觀光傳播局表示，杜鵑花季活動接下來於3月28日下午在新生南路3段舉辦花漾幸福嘉年華，屆時安排詩人歌手與在地社團表演，也會有文創市集、DIY手作體驗等活動。

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