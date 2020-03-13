獨家》柯文哲指示公開議員索資 挨轟箝制監督權

台北市長柯文哲未事先和議會溝通，上月15日在市長室晨會中指示台北市資訊局，議員索資在1年後予以上線公開。（資料照）

2020-03-14 00:25:14

〔記者楊心慧／台北報導〕民意代表為監督政府，會先向相關單位索取資料，以利查證、核對、追查問題，不過，台北市長柯文哲未事先和議會溝通，上月15日在市長室晨會中指示台北市資訊局，議員索資在1年後予以上線公開。記者詢問多名議員，他們備感訝異，表示完全不知此事，痛批柯文哲以公開透明之名，行獨裁之實，大開民主倒車，想藉此箝制議員監督權，讓網軍攻擊議員，根本是皇帝獨裁心態。

台北市政府發言人周台竹證實，柯市長主張公開透明，很多東西都會一步步公開透明化，相關細節雖然尚未出爐，整體大方向會朝公開議員索資的方向走。

請繼續往下閱讀...

黃珊珊：落實資訊公開 個資會遮蔽

副市長黃珊珊說，這項政策在她任副市長前，柯市長就已做裁示，當時有議員要求資訊公開，如今只是落實政策，柯文哲原打算第一時間全面公開，但因她當過議員，知道公開可能會干擾議員問政，因此建議1年後再公開，且不公開協調會資料，有個資也必須要遮蔽。

對此，各黨團總召說，市府未曾與黨團溝通。民進黨團總召張茂楠說，「索資」是民意代表追查可能弊端的過程，是人民賦予民意代表的責任與義務，市府試圖讓民意代表卻步，甚至可能導致議員因而遭受攻擊與壓力，是不良善、不符合公益的做法。

國民黨議員吳世正認為，柯文哲想公開索資的目的，是想讓網軍攻擊議員，利用輿論箝制民意機關，讓議員不敢索資監督，此舉恐將讓行政權凌駕立法權，民代監督行政機關是民主憲政基礎，柯文哲破壞三權分立，從沒聽過有哪個政府如此不尊重民代監督，利用行政權壓制議員的立法權應用，根本就是皇帝的獨裁心態，讓民主倒退！

民進黨議員簡舒培說，公開索資將嚴重侵害議員質詢權，每位議員索資的方式不同，公開會導致議員長期關心的案件被其他議員收割，關係到議員權益，市府卻未與議員溝通，十分誇張；她認為，市府若要公開，應優先公開市府官員中曾任議員者的索資。

社會民主黨議員苗博雅說，雖支持北市府公開透明的目標，但公開索資可能干擾議員追查弊案，就像檢察官辦案也不會公布追查進度，以避免打草驚蛇；有時議員索資裡會有陳情對象的個資，市府要先想好如何保障民眾個資，議員會索資就是因為這些資料沒有公布，市府若覺得議員索資很煩，可考慮公布公文，這樣議員索資也會少很多。

時代力量議員林穎孟說，公開索資會讓有關單位知悉議員正在追查，恐怕會湮滅證據，市府若要公開須有配套措施，否則將對議員監督權造成衝擊。

知情人士透露，柯文哲去年12月要求各局處統計每位議員的索資，包含議員關心的局處、索資次數等，市府將會以因應數位化、無紙化趨勢，讓議員索資問政更便利為由，建立平台，未來議員索資，市府不再給紙本資料，而是透過線上系統查看，但真正目的是在「公開議員索資」。

而今年2月15日當天，市長已指示資訊局需在6月15日完成索資e化上線，索資保密期限1年，並要求秘書處研訂資訊公開相關事項，也就是說，先將議員索資上網登錄，1年後就會公布索資資料。

台北市議會國民黨團總召應曉薇指出，並未聽聞此事，但柯市長對議員存在太多不信任，像柯文哲之前弄「違章建築爭議處理委員會」，並指議員都在喬違建，她認為，成立委員會公開透明很好，但為何要把議員污名化？北市府應要讓台北市議會議事組知道公開索資，畢竟有些資料有個資問題（如標案資料等）無法公開，需有配套才能做。

台北市議會議長陳錦祥說，盼市府多與議員溝通，尊重議員的意見再執行。

黃珊珊說，將在開議後向議員一一說明，如果議員覺得不行，市府也可以改1年半或是兩年後再公開，一定會和議員充分溝通，從中找到平衡點讓資訊可以透明。

柯P擬公開議員索資 律師：說明理由目的 不應單方決定

市長室晨會紀錄明確寫出e化系統資訊局於6月15日完成上線，索資資料保密期限1年，請秘書處研訂公開之相關事項，列管至2020年6月30日。（記者楊心慧翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法