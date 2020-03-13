質疑國防部居心叵測 吳斯懷辦：都索取公開資料
〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委吳斯懷，在立法院本會期參與社福及衛環委員會，卻遭指向軍方索取大量資料，其中涉及資通電軍編制等較敏感資訊，引發關注。吳斯懷辦公室一早發聲明表示，吳為了審預算，向各部會都索取基本的公開資訊，和國防部交換意見時還特地強調資料是公開資訊，會被特定媒體知悉，是否為國防部人員所為？質疑居心叵測。
吳斯懷辦公室澄清指出，依據《立法院職權行使法》，立委可依問政需要，可要求部會提供相關不涉機敏之公開資訊，調閱資料不限其所屬委員會，且審查預算時，亦可對中央所屬各部會實施審查與監督，以上均為立法委員行使之職權。
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吳辦表示，吳斯懷上任以來，為儘速了解政府各部會職掌，請各部會都提供基本資料，作為問政參考，且都是公開的資訊，不但不曾要過任何一份機密資料，還特別提醒機密資料不用提供，請媒體及社會大眾不要過度解讀。
吳斯懷辦公室聲明，吳斯懷當天與國防部意見交換時，特地強調資料是國防部的公開資訊，惟當天會議內容為何特定媒體會知悉，是否為國防部參加會議人員所為? 迄今未真實說明，其居心叵測，是否欲造成外界對吳的誤解， 並藉此事件造成爾後立法委員問政索取資料的寒蟬效應？