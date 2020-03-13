質疑國防部居心叵測 吳斯懷辦：都索取公開資料

國民黨籍、立法院社會福利及衛生環境委員會立委吳斯懷向國防部索取機密資料引發爭議，吳13日出席黨團大會時表示，會對外發出新聞稿說明。（記者廖振輝攝）

2020-03-13 09:21:07

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委吳斯懷，在立法院本會期參與社福及衛環委員會，卻遭指向軍方索取大量資料，其中涉及資通電軍編制等較敏感資訊，引發關注。吳斯懷辦公室一早發聲明表示，吳為了審預算，向各部會都索取基本的公開資訊，和國防部交換意見時還特地強調資料是公開資訊，會被特定媒體知悉，是否為國防部人員所為？質疑居心叵測。

吳斯懷辦公室澄清指出，依據《立法院職權行使法》，立委可依問政需要，可要求部會提供相關不涉機敏之公開資訊，調閱資料不限其所屬委員會，且審查預算時，亦可對中央所屬各部會實施審查與監督，以上均為立法委員行使之職權。

請繼續往下閱讀...

吳辦表示，吳斯懷上任以來，為儘速了解政府各部會職掌，請各部會都提供基本資料，作為問政參考，且都是公開的資訊，不但不曾要過任何一份機密資料，還特別提醒機密資料不用提供，請媒體及社會大眾不要過度解讀。

吳斯懷辦公室聲明，吳斯懷當天與國防部意見交換時，特地強調資料是國防部的公開資訊，惟當天會議內容為何特定媒體會知悉，是否為國防部參加會議人員所為? 迄今未真實說明，其居心叵測，是否欲造成外界對吳的誤解， 並藉此事件造成爾後立法委員問政索取資料的寒蟬效應？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法