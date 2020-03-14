王浩宇頻爆料民眾黨事務 柯文哲酸回：民進黨的邱毅

柯文哲今受訪時大酸，他對王浩宇的評語就是民進黨的邱毅，不要去理他就好。（記者簡榮豐攝）

2020-03-14 15:25:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台灣民眾黨前中央委員張益贍與黨團助理蔡宜芳爆發婚外情後，民進黨桃園市議員王浩宇爆料張益贍曾有意結盟綠黨，今日王浩宇質疑民眾黨去年底在高雄舉辦電音趴的經費來源。對此，身為民眾黨主席的台北市長柯文哲今受訪時大酸，他對王浩宇的評語就是民進黨的邱毅，不要去理王浩宇就好。

王浩宇今日在臉書PO文，質疑關於電音趴的經費來源，「限民眾黨3月14日中午12點前說明，不然資料給監察院、檢調單位，民眾黨南部大概會滅團」懷疑民眾黨與財團往來、是否有實質申報，更質疑柯口口聲聲強調的公開透明。

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柯文哲今日下午出席台北杜鵑花季開幕活動，接受媒體聯訪時被問到王浩宇一事，柯文哲先是解釋，民眾黨還是有支持者、也有很多區域候選人，（經費）應該是直接給區域候選人；柯話鋒一轉表示，他對王浩宇的評價就是民進黨的邱毅。

媒體追問王浩宇一直拿到民眾黨資料，是否黨內有內鬼、該怎麼處理？對此柯文哲重申，一開始他就主張公開透明，乾脆公開透明到底算了，意思就是不要做壞事就不怕人家知道。

媒體再問是否禁得起王浩宇每天爆民眾黨的料？柯文哲一派輕鬆表示，可以啦、沒問題的，「我不要去拉抬他的聲勢、不要理他就好了」。

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