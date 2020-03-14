政院宣告中市生煤條例部分無效 江啟臣稱曾揭發林市府假減煤

行政院昨日宣告「台中市生煤管制自治條例」部分條文無效，國民黨主席江啟臣今天下午在臉書以「無煤減碳，民進黨不演了？」為題撰文指出，他2年前就曾揭發前台中市長林佳龍市府減煤打假球。（資料照）

2020-03-14 15:33:36

〔記者施曉光／台北報導〕行政院昨日宣告「台中市生煤管制自治條例」部分條文無效，國民黨主席江啟臣今天下午在臉書以「無煤減碳，民進黨不演了？」為題撰文指出，他2年前就曾揭發前台中市長林佳龍市府減煤打假球，根本沒有落實減煤40%的承諾，後來這樣的主張還獲得監察院的認證，林市府遭到監察院的糾正。

江啟臣說，換了市府，當然要徹底落實對民眾的承諾，現任市長盧秀燕貫徹過去林市府的政策，用林市府制訂的地方自治條例，撤照開罰，就是展現執行力，把民進黨過去喊的震天嘎響的「無煤減碳」從美夢變成現實，但蔡英文政府先是撤銷盧市府對中火的處分，後來直接把林市府時代制定的減煤自治條例宣告無效。

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江啟臣表示，他一直主張對抗空污不分藍綠，民進黨指責中火是國民黨蓋的，沒有錯，那是配合1980年代台灣的經濟需求，當時撐起台灣經濟是「時代任務」，隨著經濟發展，台灣人民要求更好的生活品質，要求對環境更友善，「無煤減碳」就變成現在的「時代任務」，政府應該扛起責任，為了下一代，完成我們這代人的任務。

江啟臣還說，國民黨不期待中火減煤演變成「法律戰」，空氣是生存的必需品，法律戰一天就是人民多痛苦一天，現在「開罰撤照」被民進黨政府撤銷，一切回到原點，但國民黨不怯戰，請民進黨做一個負責任的政黨，跟上國民黨減碳的腳步，共同完成「無煤減碳」的時代任務。

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