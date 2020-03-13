台中管制生煤條例無效 副市長、環保局長求助民進黨立委

台中市副市長陳子敬（右2）、黃國榮（左2）與環保局長吳志超（左1）為中火議題，今天下午代表盧秀燕拜會立委莊競程（中）與市議員曾朝榮（右3）。（記者蔡淑媛攝）

2020-03-13 21:47:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中火力發電廠燃煤爭議延燒，行政院今天宣告「台中市管制生煤自治條例」部分條文牴觸空污法無效，台中市副市長陳子敬、黃國榮與環保局長吳志超今天下午連袂拜訪民進黨台中市立委莊競程，莊競程建議市府與台電雙方共同擬定出合理、合法的減煤時程表及目標，以兼顧穩定供電及友善環境。

莊競程是立院社福環衛委員會委員，他認為，空污短期間無法解決，別淪為政治口水議題，希望中央、地方攜手合作，理性分析如何妥善解決，否則對台中市民健康無益；吳志超也說，減媒是趨勢，相信國民黨、民進黨都有共識，中火大煙囪矗立，對於民眾身體健康確實不佳，至於怎麼減、何時該減，還有討論空間。

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針對台中市府多次引「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」開罰中火使用生煤超量，並廢止中火2部機組操作許可證，台電也函請環保署環保署釋疑，最後環保署要求中市府限期更正，今天行政院宣告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」的部分條文因牴觸空污法無效。

陳子敬、黃國榮及吳志超等人，今天下午代表市長盧秀燕，到北屯路民進黨台中市立委莊競程服務處拜訪，尋求協助爭取台中地方建設預算，包括莊競程，市議員曾朝榮以及前議員、民進黨台中市黨部主委何明杰等人都在場。曾朝榮希望市府重視解決大坑小黑蚊與白冷圳引水問題。

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