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台中生煤管制自治條例失效 國民黨批民進黨「雙標黨」

行政院宣告「台中市生煤管制自治條例」無效，國民黨文傳會代理主委王育敏（見圖）質疑，這不但狠狠打臉林佳龍，更凸顯民進黨政府是「雙標黨」無誤。（資料照）

行政院宣告「台中市生煤管制自治條例」無效，國民黨文傳會代理主委王育敏（見圖）質疑，這不但狠狠打臉林佳龍，更凸顯民進黨政府是「雙標黨」無誤。（資料照）

2020-03-13 20:37:23

〔記者施曉光／台北報導〕行政院宣告「台中市生煤管制自治條例」無效，國民黨譴責行政院罔顧台中空污問題及市民的健康，強調空污減煤是社會大眾關注的議題，行政院應該尊重地方自治精神，此事也凸顯民進黨政府是「雙標黨」無誤。

國民黨中央也表達支持台中市政府依法提出訴願、行政訴訟或聲請釋憲等救濟方式。

國民黨指出，根據環保署於2019年9月26日修正發布「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」，將固定污染源操作許可證與燃料使用許可證合一，生煤使用量也放寬認定有10％的容許誤差，台中市政府原要求中火4年減少生煤使用量4成，但環保署函文告知中火燃煤許可量得放寬10％，現在更以空污法第28條為由，擬公告台中市管制生煤自治條例部分條文無效。

國民黨文傳會代理主委王育敏質疑，「台中市生煤管制自治條例」是前市長林佳龍時期於2016年1月26日公告施行，當時條文即明定，「自本自治條例公布日起4年內減少生煤使用量40％」，但2018年九合一大選後，民進黨卻一反減煤初衷，環保署屢屢干涉地方自治事項，不但撤銷台中市政府裁罰中火的行政處分，現在更要直接宣告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文無效，此舉不但狠狠打臉林佳龍，更凸顯民進黨政府是「雙標黨」無誤。

王育敏說，2016年制定且穩定執行至今的「台中市生煤管制自治條例」不應該說廢就廢，踐踏地方自治精神，她強調，若與2018年制定空污法有牴觸，為何遲至2020年才宣布失效？顯然專為中火護航的居心昭然若揭。

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