管制生煤自治條例部分無效 中市府：聲請釋憲、定暫時處分

行政院公告部分無效的「台中市管制生煤自治條例」，受管制對象包括台中火力發電廠等。（資料照）

2020-03-13 21:04:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院公告「台中市管制生煤自治條例」部分條文無效，台中市政府表示，自治條例是由台中市議會依法制定，已生效施行4年，中央從未宣告無效，政院卻在市府依法關閉中火2部燃煤機組後，迅速宣告條例無效，市府將依法聲請釋憲，並向司法院提出定暫時處分。

台中市環保局長吳志超說，前市長林佳龍當初制定生煤管制自治條例，就是為了改善中火及多家大型用煤業者污染排放，守護中部人健康，如今行政院宣告自治條例部分無效，過去依據自治條例所處分的廠商恐將溯及既往，市府將無法順應世界潮流，積極管制燃煤空污。

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更重要的是，中市近20家用煤業者「室內煤倉也不用蓋了」，煤炭即可直接曝露於環境中，對中部人造成健康威脅。從2016年管制生煤自治條例公布以後，環保局就根據自治條例的規定，對相關污染業者進行管制，此條例不只規範中火，還包括中龍鋼鐵、正隆、永豐餘等企業廠商。

法制局長李善植說，前市府為改善中部嚴重空污，2016年1月公告生煤管制自治條例，要求4年減4成生煤，根據環保署2016年函文行政院，也認為自治條例對減少生煤使用的相關規定，並未牴觸空污法，至今生效施行超過4年，環保署從未宣告無效，如今突然宣告無效，時間點令人質疑。

關於行政院宣告無效，市府將依地方制度法第30條規定，提起大法官釋憲，在大法官做出決定前，會依法提起定暫時處分，使行政院宣告部分條文無效，先暫時停止執行。

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