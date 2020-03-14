武漢肺炎》吳斯懷憂紀德艦恐群聚感染海上漂流 軍方：有最壞打算

立委吳斯懷說，萬一艦艇官兵在海上服勤時發生群聚感染，像「紀德艦」如此特殊大型艦艇，本來能泊港埠即已受限，軍方更應有所規劃，切勿變成雷同「鑽石公主號」般，任其在海上流浪。圖為海軍紀德級軍艦。（資料照）

2020-03-14 09:42:44

〔記者羅添斌／台北報導〕曾任國防部參謀本部作戰次長的國民黨立委吳斯懷，日前向行政院提出書面質詢，憂心在武漢肺炎疫情延燒之際，周邊國家軍隊都已出現群聚感染情形，若是國軍發生群聚感染，恐造成戰力急速下降，影響國家安全。他更提醒國防部，萬一艦艇官兵在海上服勤時發生群聚感染，像「紀德艦」如此特殊大型艦艇，本來能泊港埠即已受限，軍方更應有所規劃，切勿變成雷同「鑽石公主號」般，任其在海上流浪。

吳斯懷並表示，金馬澎湖東引等外、離島部隊、海軍艦艇、海空軍雷達站，屬於密閉式空間或坑道，這些部隊不但地處偏遠交通不便，且醫療資源及防護能力明顯不足，有無能力即時發現遭受感染？如果不幸發生群聚效應，國防部的因應措施應即早妥備。

請繼續往下閱讀...

國防部在本月13日提出答覆指出，針對各級戰情、指管中心、海空軍雷達站、海軍艦艇、外（離）島等高戰備、高機敏之密閉空間或坑道，採最嚴謹且最高規格防疫管制手段，包括各級成立防疫專責編組、營門檢疫篩檢、營區消毒防疫、密閉空間全天候配戴口罩等；另國軍各級指揮所均完成預備指揮所設置，保持緊急狀況備援開設能量，必要時採「分區分時」值勤，以確保任務運作順遂，戰備無間隙，指揮管制不中斷。

國防部說，3月2日起除有必要外，全面停止申請作業（非全數「否准」官兵出國，若有正當理由者均依規定予以核准），國軍全面檢討3至6月份，全軍預劃辦理的大型集會、慶典及軍事交流等活動，調整為取消或暫緩，以降低人員蝟集提高感染機率。

對於一旦出現感染現象，國防部表示，秉持「凡事做最壞的打算與最好的準備」，已訂定「營區疫情感染應變程序」（含船艦），主要重點除持續實施各營區嚴格檢疫外，並要求三軍部隊設置「區隔營區」，各營區（船艦）設置可區隔疫情之獨立兵舍（空間），以降低分散傳播風險。

國防部指出，秉持「超前部署」之積極作為，國防部區分部隊、機關、學校及廠庫等類型，完成「異地辦公」等各項應變規劃，依「分艙、分流、分時、分工」原則，以有效杜絕國軍營區感染風險，及戰備任務正常執行，確保國家安全。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

國民黨立委吳斯懷日前提出書面質詢，憂心若是國軍發生群聚感染，恐造成戰力急速下降，影響國家安全。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法