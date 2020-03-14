近60位使節代表聽阿中部長簡報 讚揚我國防疫成果

近60個國家及國際組織的駐台使節、代表及官員出席在外交部舉行的「防疫現況簡報會」。（外交部提供）

2020-03-14 10:28:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，衛福部長陳時中昨在外交部向駐台使節及代表說明我國防範武漢肺炎疫情相關工作的成效，並指出WHO應為防止新冠病毒全球大流行負起更大責任，有近60個國家及國際組織的駐台使節、代表及官員出席交流意見，並對我國防疫成果表達高度肯定。

衛福部長陳時中向現場駐台使節、代表說明我國防疫制度與成功經驗。（外交部提供）

陳時中昨（13）日上午應外交部長吳釗燮邀請，在外交部舉行「我國防疫現況簡報會」，針對各國使節們所關心的邊境檢疫、境管措施以及旅遊疫情警示標準的議題詳細說明，強調我國政府隨時依據國際疫情的發展進行檢討。陳時中說明，我國政府自去（2019）年12月17日中國武漢出現重症患者後，同月31日啟動我國人員的登機檢疫措施。今年1月2日成立應變指揮中心，同月20日成立三級指揮中心，同月23日再升級為二級。

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外交部長吳釗燮邀請衛福部長陳時中為多個國家、國際組織的駐台使節、代表及官員進行防疫簡報，簡報會由外交部政務次長謝武樵進行引言、外交部政次徐斯儉及相關主管均全程出席。（外交部提供）

陳時中表示，截至12日止，我國累積檢驗15413例，共出現49例確診，包含本土26例、境外移入23例，其中1例死亡，經三採檢驗均為陰性的出院者20例。我國在地理位置上鄰近中國，確診數在國際間排名約第39名，顯示台灣防疫工作成效顯著。

「防疫現況簡報會」現場，駐台使節及官員們踴躍提問，交流熱絡。（外交部提供）

陳時中強調，雖然台灣非世界衛生組織（WHO）一員，但台灣向來遵守國際衛生條例（IHR），並即時通報相關確診病例。指出台灣不僅善盡國際成員應有責任，更超前部署，對不同情勢做好各項防疫規劃。並表示，台灣願意與國際社會紛向我國的防疫經驗。

會中各駐台使節及代表也向我國現行的防疫政策與相關經驗提問，在回應疫情發展評估時，陳時中則回應，僅有中國和世衛組織有資格和能力預測疫情，但「中國講的話沒有人敢信，而WHO卻是什麼都不講」，並指出世衛組織應為防止新冠病毒的全球大流行，負起更大的責任。

與會共有近60個國家及國際組織的使節、代表，對於我國政府面臨武漢肺炎蔓延仍能迅速採取有效的防疫行動、訂定完善而具彈性的配套措施，不分國籍協助需要者、與國際分享台灣的成功防疫經驗等均表示肯定。

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