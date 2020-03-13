支持國土計畫法付委挨批 洪申翰：政治表達不是只有表決器

民進黨立委洪申翰。（資料照）

2020-03-13 19:22:22

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院院會今將行政院送審的國土計畫法部分條文修正草案表決付委，由於修正的條文中涉及放寬行政機關部分權限，引發環保團體與在野黨反彈，民進黨團則表態將針對關鍵條文提出微調的修正動議版本。不過出身環團的民進黨不分區立委洪申翰，卻因為在院會表決時支持將政院版草案付委審查，受到不少網友抨擊，洪申翰稍早在臉書貼文表示，政治的表達不是只有表決器的選擇，他的立場是主管機關若要擴權，須有一定配套，未來也會在委員會持續爭取。

洪申翰表示，此次草案大致有兩個爭議，一個是縣市國土計劃的時限問題，另一個是否該把「國家重大建設計劃」放入得以變更的條文中。他認為，雖然大家同意該修法延長，但幾乎都覺得，還是該訂一個適切地明確期限，而不是草案中用模糊的「一定期限內」帶過，這樣會造成後續的問題。

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針對第二點，洪申翰說，彈性範疇的大或小，怎麼訂才好，當然可以合理討論，但如果要擴大，也不該淪為空白授權，這次草案中的「國家重大建設計劃」，確實讓人很有空白授權的疑慮，因為過去確實已有太多打著「國家重大建設計劃」為名的浮濫開發，讓很多民間的朋友難以產生信任，因此他強調，主管機關想要擴大這個彈性的範疇，他認為應該要有配套一個認定「國家重大建設計劃」的審議機制或標準，需要專業與民間的參與。

洪申翰強調，如果只要遇到跟自已意見不同的修法主張，就想要退回叫大家不要審不要討論了，那立法院也真的可以關起來了；他認為，每一次的修法或立法，他無法保證修法立法的結果，最後都一定能如願，但能做的是，在能夠表達的機會或過程中，好好把自己的想法講清楚，爭取更多人的支持；洪申翰並說，所謂能夠表達的機會，絕對不是只有最後表決器的選擇而已，如果複雜政治過程的檢驗，都只要看表決器是按紅或是按綠就好，那麼立委每天的日常工作，真的是可以輕鬆非常非常多喔。

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