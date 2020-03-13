政院推「國土計畫法」修法 藍委批防疫期間趁火打劫

國民黨立委洪孟楷直指，行政院強推「國土計畫法」修正是趁疫情之亂期間趁火打劫。（記者簡榮豐攝）

2020-03-13 10:17:09

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院程序委員會日前在民進黨團人數優勢下，將有爭議的行政院版「國土計畫法」修正草案排入院會議程，引發在野黨反彈。對此國民黨立委洪孟楷、林思銘今再表反對，洪孟楷直指，行政院推修法是趁疫情之亂期間趁火打劫，2300萬台灣人都無法接受。

行政院會2月20通過國土計畫法修正草案，受爭議內容包括延長各縣市通盤檢討時限，以及賦予行政院核定的「國家重大建設計畫」不受通盤檢討之限制；針對政院強推「國土計畫法」，國民黨立委洪孟楷在今天立法院會「國是論壇」指出，已故導演齊柏林透過鏡頭讓世人看見台灣的美麗與哀愁，總統蔡英文出席齊柏林紀念展與頒發褒揚令時，指出齊柏林看見了台灣問題，過去推動國土計畫法就是為了國家保育，他質問蔡英文有看到現在環境正義即將崩壞嗎？

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洪孟楷指出，政院現在卻強推「國土計畫法」修正，與國土保育的理念背道而馳，且是在防疫期間、內閣總辭之際推出，是趁疫情之亂期間趁火打劫，2300萬台灣人都無法接受。

林思銘表示，國土計畫法經過20多年的討論，於2016年通過，地方政府應在今年4月30日提出縣市國土計畫草案，但行政院居然在地方公告屆滿時，突襲式的提出公告計畫草案。林思銘痛批對於這種修法計畫是瞠目結舌，只因地方政府公告期快到，就力圖修法，突襲性的丟出修法討論，卻不去要求地方縣市公告，大開方便之門，他說政院修法是「修飾自己的怠惰」。

國民黨立委林思銘表示，國土計畫法經過20多年的討論，於2016年通過，地方政府應在今年4月30日提出縣市國土計畫草案，但行政院居然在地方公告屆滿時，突襲式的提出公告計畫草案。（記者簡榮豐攝）

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